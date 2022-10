Stefano De Martino/ “Morirò a Napoli. Con Belen ansia da prestazione per…”

Stefano De Martino: il successo in tv e in amore

È un momenti molto positivo per Stefano De Martino, in tv con “Stasera tutto è possibile” e presto – dal 29 novembre – anche in seconda serata con “Bar Stella”. Intervistato da Fanpage.it, il conduttore napoletano ha parlato del suo successo professionale, del rapporto con Belen Rodriguez e anche del concetto di famiglia allargata. Sul suo successo in televisione ha detto: “Io ci metto l’anima in quello che faccio, il mio lavoro è la mia passione assoluta. Come sarebbe andata senza la cronaca rosa, senza il mio incontro con Maria De Filippi, senza essere un ballerino? Questo non lo so. Penso solo che dal momento in cui un’occasione ti viene data, la sola cosa che puoi fare è sfruttarla”. Recentemente Belen Rodriguez ha detto che il loro rapporto è finalmente alla pari: “Credo che in una relazione, in generale, ci sia esigenza di prendersi cura dell’altro/a e bisogna avere strumenti per farlo. Di certo posso dire che non è facile non poter essere indipendenti e non poter provvedere all’altra persona e contribuire alla vita familiare. Un equilibrio può solo fare bene alla coppia”, ha commentato Stefano De Martino.

Qualche mese fa Stefano De Martino ha detto di sentirsi come uno zio per Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, ora concorrete del Grande Fratello Vip 7: “Sono molto inibito, io mi rendo conto che ogni volta che io Belen ci esponiamo su un tema che per chiunque altro sarebbe banale, diventa un titolo. In fondo è del tutto normale chiedersi del rapporto che si possa avere con la sorella di tuo figlio che non è figlia tua, ci sta chiedersi che sensazione si viva. Ma dal momento in cui sappiamo che tutto è un titolo, abbiamo grande ansia da prestazione”, ha commentato Stefano De Martino nella lunga intervista a Fanpage.it. Stefano De Martino sta vivendo un momento molto positivo per la sua vita privata e professionale, ha anche affittato una villa a Marechiaro, un piccolo borgo che si trova nel quartiere Posillipo a Napoli: “La sola certezza che ho è che morirò a Napoli. Vorrei invecchiare qui e in più ho la possibilità rara di unire il lavoro a questa città meravigliosa. Registro i miei programmi nel centro Rai di Napoli che è un posto pieno di entusiasmo”.

