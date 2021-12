Stefano De Martino “nasconde” fidanzata misteriosa?/ Dopo Belen Rodriguez…

Stefano De Martino continua ad animare le dinamiche del gossip, questo perché la sua vita sentimentale è sempre al centro dell’attenzione dei fans e degli appassionati, che non vedono l’ora di scoprire chi sia la sua nuova fiamma. Recentemente i rumors si sono moltiplicati, tra smentite di rito e indizi più o meno intriganti. A cavalcare l’ipotesi secondo cui Stefano De Martino avrebbe una nuova donna al suo fianco è stato il magazine Chi, che ritiene che il modello napoletano stia nascondendo gelosamente una misteriosa fidanzata. Non è chiaro se questa ragazza sia a tutti gli effetti una nuova compagna o semplicemente rappresenti una frequentazione non ancora definita.

Stefano de Martino/ Ritorno di fiamma con Belen?

Certo è che Stefano De Martino non ha alcuna intenzione di far trapelare nulla. Questa volta vuole che si parli il meno possibile delle sue storie d’amore. Quando stava con Belen Rodriguez, ad esempio, il suo nome il più delle volte veniva menzionato dai media in chiave gossip. E questo, a lungo andare, lo ha demoralizzato come ha raccontato in una recente intervista: “Io signor Belen? Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare ma era avvilente essere considerato solo l’ombra di qualcun altro”.

Adelaide De Martino, sorella Stefano al Gf Vip?/ "Nuova concorrente, è in quarantena"

Stefano De Martino, dopo la storia con Belen Rodriguez è pronto a voltare pagina

E’ chiaro che per Stefano De Martino sia arrivato il momento di voltare pagina. Probabilmente lo ha già fatto da un pezzo, ma resta da capire se davvero al suo fianco ci sia meno una misteriosa fidanzata. Sempre sul magazine diretto da Alfonso Signorini, vengono riportate alcune indiscrezioni che non lascerebbero spazio a dubbi. Il cuore del bel ballerino e conduttore televisivo a quanto parte sarebbe tornato a battere grazie ad una nuova donna.

Chi sia la ragazza nel cuore di Stefano non è dato saperlo ma in base alle poche informazioni filtrate, sembrerebbe non facente parte del mondo dello spettacolo. Nulla di nuovo all’orizzonte, per ora. Vedremo però se De Martino, durante le festività natalizie, fornirà ai suoi follower qualche indizio in più.

Stefano De Martino: ha una nuova fidanzata?/ Frequenta una ragazza napoletana, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA