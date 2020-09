Stefano De Martino/ Nuova casa e vita da single dopo Belen Rodriguez: arriva Choco

Il ballerino e conduttore campano, Stefano De Martino, è stato uno dei protagonisti indiscussi del gossip estivo nostrano. Tra presunti flirt e avvistamenti in (presunta) dolce compagnia, Stefano ha riempito le pagine dei settimanali di cronaca rosa, infiammando soprattutto per la sua (ancora una volta) presunta storia con Alessia Marcuzzi. Un gossip inverosimile che ovviamente è stato prontamente smentito con un certo vigore da entrambi i protagonisti. Nel frattempo, Stefano non è più da solo ma ha trovato la compagnia perfetta per dividere la sua quotidianità. Per il momento però, basta donne! Per De Martino è nell’aria una nuova ripartenza personale dopo la fine della storia con la showgirl Belen Rodriguez, già sua ex moglie con la quale aveva tentato di rimettere insieme i cocci durante la passata quarantena, dopo l’ultima rottura. A quanto pare però, la coppia ha preferito proseguire per la propria strada. Stefano nel frattempo, come riferisce TgCom24, ha lasciato la casa che condivideva proprio con la ex moglie in zona Brera a Milano ed ha preso un appartamento nuovo di zecca che in questi giorni sta arredando da condividere con il figlio Santiago, spesso protagonista di alcune tenerissime Instagram Stories del papà. E proprio per il figlio Stefano ha deciso di prendere un compagno di giochi: si tratta di Choco, un bellissimo cucciolo di labrador non a caso color cioccolato.

STEFANO DE MARTINO RIPARTE DOPO BELEN RODRIGUEZ

La nuova vita privata di Stefano De Martino riparte da zona Garibaldi, sempre nel capoluogo lombardo, dove ha preso casa e dove condivide momenti di tenerezza con il figlio Santiago ed il nuovo arrivato a quattro zampe. Il ballerino e conduttore napoletano, come immortalano alcune foto, è stato paparazzato per le vie di Milano proprio insieme al piccolo di casa, il quale ha già fatto la conoscenza di Patrizia Griffini, la ex giffina nonché una delle migliori amiche dell’ex moglie Belen. Nei suoi scatti social, invece, Stefano ama pubblicare alcuni momenti di grande tenerezza condivisi dal figlio Santiago e dal cucciolo di labrador mentre si divertono e giocano a terra, coccolandosi a vicenda. Sul piano sentimentale, intanto, Stefano De Martino resta ufficialmente single, cancellando tutti i presunti flirt che gli sono stati attribuiti. Terminate le vacanze estive, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è stato paparazzato dal settimanale Vero durante il trasloco, aiutato da un amico, nella sua nuova abitazione pronta ad accogliere tanta felicità e, chissà, un nuovo amore. Per adesso però, spazio solo a Choco…



