Stefano De Martino, nuova fidanzata?/ Chi è la famosa showgirl da poco single?

Stefano De Martino non ha ufficializzato alcuna relazione dopo la separazione dalla ex moglie Belen Rodriguez lo scorso marzo. Nei mesi scorsi si è parlato di una relazione tra il ballerino napoletano e la modella Maria Carla Boscono, avvistata poi con l’ex compagno. Prima ancora De Martino è stato paparazzato con la showgirl Mariana Rodriguez e si è anche parlato di un flirt con una ballerina di “Made in sud”, pettegolezzo presto smentito. Nel numero di Chi in edicola questa settimana c’è spazio anche per una breve notizia sulla vita privata del conduttore di “Stasera tutto è possibile”: “Stefano De Martino di passaggio a Napoli… durante una delle stories su Instagram ha inquadrato un panorama fantastico della sua città. Pochi secondi dopo queste immagini – identiche e scattate dalla stessa inquadratura – sono state mostrate da una showgirl che da poco è diventata single. Solo una coincidenza?”. Chi è la misteriosa showgirl? Il settimanale non fa il nome, lasciando incuriositi tutti i suoi lettori.

Stefano De Martino nuovo amore? L’ex moglie è incinta

Sullo stesso numero di Chi, Belen Rodriguez ha confermato di essere incinta. L’ex moglie di Stefano De Martino, al quinto mese di gravidanza, aspetta un figlio dal fidanzato Antonino Spinalbese, hairstylist con cui fa coppia dall’estate. Sulle pagine del settimanale la showgirl argentina ha parlato anche del suo rapporto con Stefano De Martino, padre di suo figlio Santiago: “Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore – sarei una falsa a dire che non resta un po’ di amaro in bocca – quando volti pagina è tutto passato”. Tra le righe forse anche una frecciatina all’ex marito? “La gente con il tempo perde l’entusiasmo, mentre io non lo perdo mai, nella coppia, nell’amicizia, nella famiglia”, ha detto Belen. Al momento i fan sono curiosi di sapere il sesso del bebè di Belen e chi è la misteriosa showgirl che Stefano ha incontrato a Napoli…



