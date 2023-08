Stefano De Martino, nuova fidanzata dopo Belen?/ “Crociera da single, nessuna nuova fiamma”: l’avvistamento

Stefano De Martino in vacanza da single e lontano da Belen Rodriguez: l’ultimo avvistamento

Nuovo amore per Stefano De Martino dopo Belen Rodriguez? È ciò che si vocifera ormai da qualche settimana, da quando Fabrizio Corona ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale il conduttore starebbe frequentando Beatrice Verderamin. Ma le cose stanno davvero così? A parlare è l’ultimo avvistamento di Stefano in vacanza.

Il settimanale Chi ha paparazzato il conduttore in vacanza, sulla sua barca, insieme ad un gruppo di amici. “Ha scelto la natura incontaminata della Puglia e le acque cristalline della Sardegna. – scrive il magazine – Come mostrano queste foto dalla Costa Smeralda, in cui il conduttore del Bar Stella è nel suo posto preferito: il mare.” Al suo fianco, dunque, tanti amici ma nessuna nuova fiamma, conferma la fonte.

“Stefano De Martino è concentrato sui prossimi obiettivi lavorativi”

“De Martino sorride e scherza, ma è già concentrato sui prossimi obiettivi che affronta sempre con serietà e talento. – sottolinea ‘Chi’, che aggiunge – L’amore e la passione sono concentrate negli impegni lavorativi e per ora è un one man show anche la sua vita privata!” Stefano sarebbe dunque totalmente concentrato sui prossimi progetti in Rai, a differenza di Belen Rodriguez che invece si è allontanata dal piccolo schermo. La showgirl sta invece vivendo un’estate tranquilla tra famiglia e la sua nuova fiamma Elio Lorenzoni, recentemente immortalato insieme a Belen in piscina proprio dalla mamma di lei, Veronica Cozzani. Ciò che è certo è che Stefano e Belen sono oggi molto lontani.

