Stefano De Martino, nuova fidanzata dopo Belen Rodriguez?/ “Conteso tra Sara e Maria”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sempre più lontani. Chi sperava che quella tra la showgirl e il conduttore di Made in Sud fosse una nuova crisi passeggera, purtroppo, dovrà ricredersi, almeno stando a quelli che sono gli ultimi gossip. Pare, infatti, che la storia con sua moglie sia ormai un capitolo ben chiuso per Stefano, che potrebbe a breve aprirne uno nuovo in fatto di amore. Stando a quanto svela Giornalettismo, De Martino, infatti, avrebbe già messo gli occhi non su una ma su ben due donne. Come infatti si legge sulla fonte: “Il suo cuore infatti è diviso, conteso, tra una ballerina “riccia” di “Made in Sud” e la giovane Make Up artist di nome Sara (giovanissima influencer che ricorda nelle forme e nel viso anche Belen) che ha conosciuto per motivi di lavoro. Entrambe le ragazze custodiscono un cuore caliente.”

Stefano De Martino riparte lontano da Belen: chi è la nuova fidanzata?

Insomma, Stefano De Martino avrebbe dunque archiviato in modo definitivo il ritorno di fiamma con l’ormai ex moglie Belen Rodriguez. Ora, però, nel cuore del ballerino e conduttore di Made in Sud ci sarebbero Maria e Sara anche se ben poco si sa di loro. D’altronde Stefano è molto geloso della sua privacy e preferisce infatti tenersi, per quanto possibile vista la notorietà della coppia, lontano dal gossip e dai paparazzi. E, infatti, “non appare in pubblico con nessuno e soprattutto conosce i mezzi, gli orari e usa gli spostamenti giusti; per beffare i paparazzi e condividere, soprattutto, serate e tramonti in barca in dolce compagnia…” si legge infine sul portale.



