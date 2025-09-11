Tutta la verità sulla presunta gravidanza di Caroline Tronelli, la fidanzata di Stefano De Martino.

Nessun secondo figlio in arrivo per Stefano De Martino che è tornato ad essere il protagonista del gossip per la storia d’amore con Caroline Tronelli. La coppia è uscita allo scoperto nel corso dell’estate e, dopo le varie foto pubblicate dai vari magazine, sono arrivate anche le immagini pubblicate sui social dalla stessa Caroline prima che cancellasse il suo profilo Instagram. La storia d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli nata e vissuta lontano dalle luci dei riflettori procede a gonfie vele.

Caroline Tronelli si cancella da Instagram, mossa choc dopo video rubati/ Fan preoccupati per la fidanzata di De Martino

I due sembrano fare sul serio e, negli scorsi giorni, si era diffusa la voce su una presunta gravidanza di Caroline. Tutto era nato dopo che la Tronelli era stata vista fuori da uno studio ginecologico insieme a Stefano come mostravano le foto pubblicate dal settimanale Oggi. Tuttavia, il portale Affari Italiani racconta un’altra verità.

Stefano De Martino choc: "Video rubati? È una vendetta"/ Retroscena agghiacciante: Procura cambia pista

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: la gravidanza è una fake news

Secondo quanto fa sapere il portale Affari Italiani, Caroline Tronelli non sarebbe incinta e non ci sarebbe alcun figlio in arrivo. A quanto pare, quella della presunta gravidanza della fidanzata di Stefano De Martino sarebbe una fake news.

“Importanti settimanali e quotidiani d’Italia danno per certo la gravidanza di Caroline Tronelli e la futura paternità di Stefano De Martino. Notizia che noi smentiamo “ufficialmente” senza diritto di replica o paura di smentita. Ennesima fake news”, scrive Affari italiani. Nessuna gravidanza in corso, dunque, per la bellissima fidanzata di Stefano De Martino che dopo essere stata seguitissima sui social è scomparsa da Instagram. Per il momento, dunque, la coppia si gode l’amore nato da poco.

Affari Tuoi, Bruno Vespa "messo da parte" per De Martino: la mossa della Rai/ Rimandato "Cinque Minuti"