Il padre di Stefano De Martino, Enrico, si è raccontato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno: ecco che cosa ha detto l'ex ballerino

Enrico De Martino, papà di Stefano De Martino, si è raccontato stamane in una bella intervista ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno. Forse non tutti sanno che il padre del conduttore di Affari Tuoi, ex ballerino di Amici ed ex marito di Belen Rodriguez, è stato un grande ballerino nella sua carriera, e il figlio è quindi un classico figlio d’arte.

Ha danzato in vari teatri d’Italia, fra cui il tanto chiacchierato, in queste settimane, San Carlo di Napoli e, di recente, ha ricevuto il premio alla carriera al Verdi di Salerno. Il padre di Stefano De Martino ha 61 anni ed è stato di fatto il primo maestro del conduttore, per poi diventare il suo primo fan. Parlando con il quotidiano di cui sopra, ha spiegato che quello che riceverà a Salerno sarà il suo primo premio in carriera, tra l’altro con sorpresa: “Avrei dovuto assistere a uno spettacolo” e invece sarà premiato.

STEFANO DE MARTINO, IL PADRE: “FUI UN BALLERINO FINO A 25 ANNI”

Enrico De Martino ha sempre unito la passione della danza a quella della cucina: “Fino a quando avevo 40 anni ballavo e facevo il ristoratore”, ha raccontato, anche se gli ultimi 15 anni di danza sono stati solo per hobby: “Ho fatto il ballerino professionista fino a che avevo 25 anni”, ha precisato. Perché ha smesso a quella data? La “causa” è semplice e si chiama Stefano De Martino: “Ero a Roma con una compagnia di danza – racconta – mi chiamò la mia fidanzata (che è la sua attuale moglie, nonché madre del conduttore di Affari Tuoi, ndr) e mi disse che era incinta”.

Una volta appresa la notizia: “Ho dovuto assumermi una responsabilità”, di conseguenza la danza è passata dall’essere un lavoro a un hobby. Crescendo, Stefano De Martino ha voluto seguire le orme del padre, ma Enrico non voleva perché “È un lavoro molto impegnativo”, non soltanto dal punto di vista fisico ma anche da quello mentale: “Ci sono regole molto rigide da rispettare”, anticipandogli subito i sacrifici “enormi” che avrebbe dovuto affrontare, come, ad esempio, dimenticarsi della vita sociale, tenendo conto che il sabato e la domenica sera i ballerini professionisti provano.

STEFANO DE MARTINO, IL PADRE: “NON PENSAVO CE L’AVESSE FATTA”

“Temevo che non ce l’avrebbe fatta”, ma alla fine Stefano De Martino ci è decisamente riuscito, strabiliando Amici e iniziando una lunga carriera televisiva che lo ha portato a essere uno dei volti di punta di Rai Uno. “È una testa dura – precisa ancora il padre – alla fine ci è riuscito”, aggiungendo di aver ovviamente apprezzato. Stefano De Martino ha raccontato che il padre gli ha detto per la prima volta “ti voglio bene” quando aveva 21 anni: “È verissimo”, replica il padre, raccontando di essere cresciuto senza padre e quindi di aver avuto sempre una certa “ritrosia nel manifestare i sentimenti”, ma fortunatamente con l’età si è sciolto “e sono diventato malleabile”.

Nel corso della chiacchierata Enrico De Martino ha ricordato anche il primo incontro con Maria De Filippi, di fatto colei che ha scoperto Stefano: “L’ho incontrata solo due anni fa”, durante le registrazioni del programma Da Natale a Santo Stefano, e in quel vis-à-vis la conduttrice gli chiese se fosse contento della carriera di suo figlio: “Contentissimo”, risposi. Enrico De Martino ha quindi ricordato di aver visto crescere il figlio passo dopo passo, della gioia quando è diventato conduttore e di come una persona avesse predetto la sua ascesa.

STEFANO DE MARTINO, IL PADRE: “UN COREOGRAFO AMERICANO UN GIORNO…”

Si tratta precisamente di Bill Goodson, un coreografo americano che, vedendo Stefano De Martino quando aveva 13-14 anni, disse: “Tuo figlio farà lo showman”, una previsione rimasta impressa. Il successo non ha però cambiato il figlio: “Stefano non si è montato la testa, è rimasto la stessa persona che era, e questo è il complimento che mi fanno sempre le persone”, aggiunge ancora il padre. Chiusura dedicata ai progetti futuri, a cominciare dalla conduzione del Festival di Sanremo: “Nel 2026 non lo condurrà, nel 2027 non si sa”, aggiungendo che: “Lui non smette mai di sognare, ha molti sogni nel cassetto e ogni tanto ne tira fuori uno”.

Di conseguenza, bisognerà chiedere a lui quali potrebbero essere i suoi prossimi step in questa, sin qui, luminosa carriera. Ricordiamo che Stefano De Martino, nonostante abbia alle spalle già anni e anni di televisione, ha solo 36 anni; di conseguenza, ha davanti a sé una carriera ancora lunghissima: siamo certi che si toglierà qualsiasi soddisfazione vorrà e, fra queste, potrebbe esservi anche Sanremo. Ma prima bisognerà vincere la sfida con La Ruota della Fortuna: “È entusiasta del confronto con Gerry Scotti, e lo sprona a migliorare sempre di più”, ha concluso il padre.