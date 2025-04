Continua ad essere un modello in tutti i sensi Stefano De Martino che è anche un papà incantevole. Il conduttore si prende cura di suo figlio Santiago, ritagliandosi sempre un po’ di spazio per stargli accanto e seguirlo durante il corso della sua crescita. Il settimanale Chi lo ha immortalato insieme a Luna Marì (figlia di Belen Rodriguez) e il figlio mentre giocano tutti e tre spensierati al parco. Meraviglioso il rapporto che Stefano De Martino ha con la bambina della ex moglie nata dall’amore della showgirl con Antonino Spinalbese.

“Ho chiesto alla produzione di fare i doppi turni: registro Affari Tuoi dal lunedì al mercoledì così posso tornare nel fine settimana da lui“, aveva dichiarato De Martino parlando del suo lavoro di conduttore, dicendo che il figlio Santiago ha bisogno della sua presenza, soprattutto perchè si trova in un momento molto delicato per la sua età. In una delle sue ultime interviste, il conduttore ha spiegato di conoscere l’importanza di un figlio che sta con il padre, che ricorderà il tempo passato con lui.

Stefano De Martino, le dichiarazioni sul figlio Santiago: “Non lo vizio…“

Stefano De Martino non ha mai nascosto nulla sulla sua vita privata e ha sempre dimostrato di essere un bravissimo papà. Non di rado viene visto insieme a Santiago, stando insieme a lui in tutti i momenti fondamentali della sua vita. Sul ragazzo ha detto: “Non credo di viziarlo, se mi chiede qualcosa di ragionevole non gliela compro subito: cerco di fargli capire che le cose hanno valore, non si ottengono schioccando le dita“.

Intanto, i fan del conduttore continuano a chiedersi se abbia una nuova fiamma e se ci sia una donna al suo fianco. Pochi giorni fa si era riaccesa la speranza di vederlo insieme a Belen Rodriguez dato che era stato beccato fuori da casa della donna di notte. C’è da precisare che Stefano De Martino non ha mai avuto relazioni stabili dopo il matrimonio con l’argentina e sembra essere sempre focalizzato sul figlio e su Luna Marì, la prova che l’amore con Belen è stato autentico e molto profondo.