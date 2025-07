Stefano De Martino attira ancora l'attenzione dei media: ecco cosa succederebbe nella sua villa a Napoli

Stefano De Martino ancora una volta al centro del gossip. Da settimane, non si fa che parlare della movimentata vita sentimentale del conduttore di Affari Tuoi, che nel giro di pochi giorni è stato paparazzato in compagnia di diverse donne, tra cui l’ex Gilda Ambrosio e l’influencer Angela Nasti. Una presenza così costante nelle cronache rosa non sarebbe passata inosservata nemmeno ai vertici Rai. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la rete non vedrebbe di buon occhio l’eccessiva esposizione mediatica del suo volto di punta.

Nonostante ciò, i rumors attorno all’ex ballerino non sembrano placarsi. Conclusa la sua prima stagione alla guida di Affari Tuoi, il conduttore si sta concedendo una pausa estiva tra giri sulla sua barca, la “Santiago”, e momenti di relax nella sua villa a Napoli. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, De Martino avrebbe iniziato a ospitare diversi amici nella sua dimora a Posillipo, dove si terrebbero delle vere e proprie “feste sfrenate“. A far circolare la voce sarebbero stati proprio alcuni vicini del presentatore, che avrebbero parlato di “party memorabili e riservati a bordo piscina”.

Stefano De Martino: la sua estate scatenata prima del ritorno su Rai 1

Ovviamente, nei presunti party organizzati da Stefano De Martino non mancherebbero le presenze femminili. Secondo quanto riportato dagli abitanti della zona, ci sarebbe un continuo via vai di “ragazze statuarie“, e il conduttore sembrerebbe non badare a spese pur di offrire ai suoi ospiti giornate all’insegna del lusso e del relax. Tuttavia, De Martino avrebbe imposto una regola ben precisa, ovvero di non condividere foto o video sui social, così da evitare ulteriori pettegolezzi e tenere lontani i paparazzi. Insomma, un’estate decisamente movimentata per Stefano, che si gode ogni attimo prima di tornare, da settembre, al timone di Affari Tuoi su Rai 1.