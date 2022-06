Stefano De Martino per una serata in discoteca?/ Svelato il cachet, quanto guadagna

Stefano De Martino dj per una notte? Svelato il cachet di una sua ospitata in discoteca

Ingaggiare Stefano De Martino per una serata in discoteca è un’idea decisamente ambiziosa, ma quanto costa avere il popolare volto tv in veste di dj per una notte? In queste ore sta circolando sul web il cachet da capogiro che il conduttore richiederebbe per essere la special guest di una serata in disc0teca. A rivelarlo è la pagina Instagram Pipol Tv, che ha svelato i dettagli della collaborazione con De Martino per un’ora di musica in pista.

“Una cifra da capogiro quella da spendere per avere Stefano De Martino in console per una serata. Esattamente quindici mila euro per un’ora di musica e nessuna pubblicità o stories sul profilo del talent” questa la cifra richiesta da Stefano De Martino. Lungo il post condiviso su Instagram dalla pagina si leggono anche altri dettagli: “Pare che il suo manager Beppe Caschetto non ami il mix tra il lavoro in tv (che vede Stefano come uno tra i migliori volti emergenti nel panorama italiano) con il mondo della notte. Però la notte piace a tutti e a Stefano piace suonare. Troverà il giusto compromesso?“.

Da conduttore televisivo a re della notte per una serata in discoteca, il passo è breve. Stefano De Martino, uno dei volti emergenti sul piccolo schermo, può fare al caso di molte discoteche italiane per avere un volto così popolare in console per un’ora di musica, come svelato da Pipol Tv. Carriera e impegni professionali a parte, Stefano De Martino sta attraversando un periodo di transizione sul fronte privato con il graduale riavvicinamento all’ex moglie Belén Rodriguez.

La coppia negli ultimi mesi è sulla bocca di tutti e il mondo del gossip è in fermento per accalappiare ogni possibile indizio, dettaglio, indiscrezione che possano confermare il ricongiungimento. Di recente l’ex ballerino di Amici è stato ospite al Maurizio Costanzo Show su Canale5. E, in quell’occasione, ha risposto alla domanda di un curioso Maurizio Costanzo circa il suo attuale rapporto con la showgirl argentina. Alla domanda “Come va con Belén?“, De Martino ha risposto: “Bene, bene… come diceva una canzone… tutto il resto è vita!“. Una risposta che lascia intendere una ritrovata serenità, sebbene entrambi continuino a non sbilanciarsi sul loro rapporto ad oggi.

