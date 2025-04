C’è un’importante novità nella vita di Stefano De Martino, che nel giro di una stagione tv è diventato uno dei volti più importanti della Rai: come ha testimoniato il magazine Oggi con alcune foto ha di recente cambiato casa a Roma. Se prima stava nel ricco quartiere dei Parioli, ora ha deciso di trasferirsi nell’elegante Prati per essere più vicino al Teatro delle Vittorie dove si registra Affari Tuoi.

Quindi è proprio per questo motivo che ha deciso di trasferirsi: per essere più vicino al lavoro e vivere in maniera più agevole, anche se non dimentica mai che a Milano vive il suo adorato figlio Santiago con l’ex moglie Belen Rodriguez con la quale ha ricucito i rapporti dopo un periodo di burrasca. Di recente il figlio è stato protagonista di alcuni scatti da parte della conduttrice e ha anche compiuto dodici anni.

Stefano De Martino: il successo di Affari Tuoi e l’addio a Stasera tutto è possibile

Oltre alla nuova casa a Roma, però, Stefano De Martino può vantare una villa a Posillipo, con tanto di accesso diretto al mare, e di recente ha detto con grande orgoglio di aver comprato casa ai suoi genitori che hanno fatto sempre dei grandi sacrifici per far sì che facesse quello che desiderava nella sua vita. E vedendo dove è arrivato possono dirsi orgogliosi perché ogni sera su Rai1 Affari Tuoi raccoglie degli ascolti record contro una concorrenza ormai morente.

Da una parte c’è il successo del gioco dei pacchi e dall’altra c’è la vittoria nella sfida degli ascolti nella serata del martedì quando è andata in onda l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile. Lui ha salutato commosso il pubblico dicendo che non si sa quando e dove si potranno rivedere. Bisogna vedere se ha voluto dire addio all’apice del successo o se invece la Rai ha intenzione di far traslocare il formato sul primo canale, sempre con la sua conduzione. Una cosa è certa: i fan sui social chiedono a gran voce nuove stagioni.

