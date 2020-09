Stefano De Martino, perché ha lasciato Belen Rodriguez/ “Lei ama divertirsi, lui…”

Nuovo capitolo della storia d’amore, ormai finita, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina e il conduttore napoletano si sono allontanati da mesi. I due, infatti, hanno trascorso un’estate totalmente diversa, vedendosi solo per il bene di Santiago. Se Belen si è rilassata ad Ibiza in compagnia dell’inseparabile amico Mattia Ferrari, De Martino ha dedicato gran parte dell’estate al lavoro. Oggi, però, il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 2 settembre, svela i motivi che avrebbero spinto Stefano a lasciare Belen per la seconda volta. “Belen ama divertirsi senza curarsi di quello che possono pensare gli altri mentre Stefano è più prudente. Stefano è uno che programma, Belen vive giorno per giorno, Stefano è razionale, Belen è istintiva. Stefano vuole staccarsi dal gossip, Belen è riconoscente verso questo aspetto del proprio lavoro”, fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini.

STEFANO DE MARTINO E BELEN RODRIGUEZ, I MOTIVI DELLA ROTTURA

Un diverso stile di vita avrebbe portato Stefano De Martino a chiudere nuovamente il matrimonio con Belen Rodriguez dopo il ritorno di fiamma avvenuta poco più di un anno fa. Dopo aver lasciato la moglie e madre del figlio Santiago, tuttavia, stando a quanto fa sapere Chi, De Martino avrebbe avuto nuovamente un ripensamento non trovando, però, la disponibilità di Belen a riprovarci. “Dopo averla lasciata, forse precipitosamente, per differenze legate agli stili di vita, Stefano ha avuto un ripensamento. Ha capito che forse, anche con le loro differenze, lui e Belen sono destinati a stare insieme. Ma ora la Rodriguez ha preso la propria strada e non è pronta a riaprire il capitolo Stefano”, fa sapere ancora Chi. Tra i due, dunque, oggi, è davvero tutto finito?



