Stefano De Martino, prende casa vista mare con Belen Rodriguez/”Morirò a Napoli”

Dopo aver appassionato per anni i telespettatori coprendo il ruolo di giudice al serale di Amici, Stefano De Martino si prepara al suo ritorno al Bar Stella, incoraggiato dall’armonia familiare ritrovata con Belen Rodriguez, complice una casa con vista-mare a Napoli! Protagonista delle pagine di cronaca rosa di Nuovo TV, Stefano De Martino fa ora parlare di sé in primis per il preannunciato ritorno TV che lo vede chiamato alla conduzione del riconfermato Bar Stella, un format ispirato al luogo di ritrovo a Napoli rimasto nel cuore dell’ex allievo ballerino Amici 9 di Maria De Filippi. Un punto di riferimento che rappresenta per lui un rifugio segreto e un porto sicuro tra le tempeste.

A partire dal 29 novembre 2022, quindi, il conduttore Rai ed ex volto Mediaset torna al timone del programma che lui stesso ha ideato e proposto con ottimismo ai vertici Rai, spinto dalla voglia di fare del sano entertainment televisivo, seguendo un role-model del calibro di Renzo Arbore. “L’ho proposto alla Rai lo scorso anno, mi sono presentato lí con una paginetta che evidentemente ho venduto bene. Quest’anno ritorna con una programmazione più attinente alla sua natura-fa sapere la giovane scoperta di Maria De Filippi del rinnovato Bar Stella -, quella di un live show dove commentare le notizie del giorno, in onda tre sere a settimana». Il riconfermato conduttore Rai, del progetto frutto della sua creatività, poi, aggiunge: “L’ispirazione, quella della chiacchiera da bar, è palesemente Arboriana, vorrei mandare gli spettatori a letto col sorriso”. Insomma, dopo il successo raggiunto nel ruolo di conduttore al timone di Stasera tutto è possibile e Made in Sud e le esperienze di giudice al serale di Amici di Maria De Filippi (nelle edizioni Amici 20 e Amici 21), De Martino si consacra come il nuovo volto di punta di casa Rai-due. Ma non é tutto.

A partire dal dicembre 2021, Stefano De Martino riempie le pagine di siti e giornali di gossip per l’amore ritrovato con la consorte e madre del primogenito Santiago, Belen Rodriguez. Complice l’armonia della coppia di coniugi, ritrovata nonostante lei -nel mezzo dell’ultima crisi coniugale- abbia avuto un amore fugace e una figlia, Luna Marie, con Antonino Spinalbese, Stefano De Martino ha preso in affitto una casa con vista mare nell’amata Napoli, evidentemente spinto dal desiderio di trascorrere con Belen e il primogenito dei momenti unici, impreziositi dalla suggestiva bellezza naturale della città del cuore. Può dirsi una casa da mille e una notte quella scelta da Stefano nella sua Napoli, con ampio giardino e che affaccia direttamente sul mare. “Questa villa a Marechiaro l’ho presa in affitto, non l’ho comprata», tiene però a specificare lui, De Martino, certo di potervi trascorrere quanto più tempo disponibile possibile con la sua famiglia, tant’è vero che nonostante gli impegni in agenda Belen Rodriguez raggiunge la residenza partenopea con i figli, nei fine settimana. “Non so se mio figlio crescerà in questa città –fa sapere, infine, il conduttore Rai- o se trascorrerò qui le vacanze, la sola certezza é che morirò a Napoli”.

