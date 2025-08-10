Ma quale crisi.. tra Stefano De Martino e la fidanzata Caroline tutto sembra procedere al meglio. E per il futuro la coppia pare avere intenzioni serissime

Stefano De Martino sogna in grande assieme alla fidanzata Caroline

Stefano De Martino sembra avere intenzioni serissime con la nuova fidanzata Caroline. Si parla già di convivenza e “prove in corso” tra il conduttore napoletano e la giovane ragazza. Gli ultimi scatti in arrivo dalla splendida Sicilia, raccontano un amore che sta vivendo la sua fase più allegra e spensierata. Leggerezza che però non impedirebbe alla coppia di ragionare con serietà sul futuro. Tutt’altro. Si dice infatti che Stefano De Martino sia molto preso da questa nuova relazione e secondo gli ultimi rumor avrebbe una gran voglia di costruire qualcosa di importante con Caroline.

“Lui sembra fare sul serio, si parla già di convivenza”, riporta il celebre magazine dedicato al gossip, Nuovo. Al momento, dunque, pare esserci grande vicinanza tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli, in barba a chi ipotizzava una flessione estiva o chi lo etichettava come un semplice flirt.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, che intesa! Le ultime foto insieme smentiscono la crisi…

Ricordiamo che attualmente Stefano si trova in Sicilia per lavoro, dove è impegnato con il suo tour teatrale, ma al suo fianco c’è sempre la bella Caroline che lo coccola teneramente e si gode il sole e il mare siciliano insieme a lui. Insomma nulla che faccia pensare ad una crisi o ad un rallentamento, come si era vociferato nelle ultime settimane.

La differenza di età di tredici anni non sembra rappresentare un problema per la coppia. Al contrario, come commenta il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, l’alchimia tra il conduttore napoletano e la ragazza sembra massima. “A Taormina Stefano De Martino ha pescato una Sirenetta bionda e sexy, con 13 anni meno di lui. E sembra fare sul serio con Caroline…”. Sarà davvero così? Solo il tempo ci darà le risposte…