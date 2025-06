Diciamocelo, Stefano De Martino è la vera star del momento anche se in lui convivono due personalità amatissime: il conduttore perfetto, contento e leale, e il tombeur de femmes per via di tutte le donne che gli girano intorno ormai da anni. Quasi ogni giorno, infatti, escono pettegolezzi sulla sua vita sentimentale, dai possibili ritorni con l’ex moglie Belen Rodriguez fino ad arrivare alla presunta relazione amorosa con Gilda Ambrosio, sua amica intima da tanto tempo.

Quello che è certo, è che Stefano De Martino si sta trasformando per aderire al meglio agli standard di casa Rai, pulendo il suo profilo Instagram per trasformarlo in stile minimal da vera star, e tirando via piano piano tutti i tatuaggi sul suo corpo al fine, forse, di dare un’impressione più ordinata. Ma c’è qualcosa che probabilmente lo seguirà ancora per tanto tempo, una ‘persecuzione‘ difficile da combattere che a Rai non sta affatto piacendo. In base a quanto dichiarato da Giuseppe Candela, infatti, Viale Mazzini non vedrebbe molto bene un aspetto del conduttore di Affari tuoi.

Stefano De Martino non è adatto a Rai? “Deve avere un’immagine diversa…“

“L’overdose di gossip che travolge Stefano De Martino avrebbe infastidito i vertici Rai della fu Viale Mazzini”, scrive Candela su Dagospia, rivelando che Rai non sarebbe contenta delle continue ondate di supposizioni amorose che travolgono la sua vita. “Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata ma chi vuole essere un volto di punta del servizio pubblico deve avere immagine mediatica più pulita e familiare”, questo il ragionamento dalle parti della tv pubblica”, si legge. Parole durissime che però non convincono del tutto. Analizzando il personaggio di Stefano De Martino, infatti, pare che a piacere di lui sia proprio questo dualismo tra il ragazzo della porta accanto e il misterioso conduttore dalla vita sentimentale sempre incerta.

