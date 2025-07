Stefano De Martino torna al centro dei rumor a questa volta c’entra la Rai: voci di un presunto richiamo, il conduttore rompe il silenzio!

Fino a qualche tempo fa si parlava di astro nascente, ora è invece una realtà più che consacrata; Stefano De Martino vive un’ascesa televisiva incontestabile e lo dimostrano i numeri di alto livello e soprattutto l’avanzata dei progetti che portano la sua firma. Da ‘Stasera tutto è possibile’ ad ‘Affari tuoi’, passando per i rumor mai domi a proposito dell’incoronazione per antonomasia: la possibile conduzione futura di Sanremo. Insomma, i risultati televisivi non mentono ma qualcosa – stando ad alcuni rumor recenti – avrebbe fatto storcere il naso alla dirigenza Rai.

Stefano De Martino innamorato? Chi è la presunta nuova fidanzata Caroline Tronelli/ Beccati insieme in barca

Tanto protagonista sul piccolo schermo e mai uscito dal centro dell’attenzione per ciò che riguarda il mondo del gossip; proprio di recente Stefano De Martino è finito in un turbinio di notizie – spesso presunte e da ascrivere al novero di voci e rumor – relative alla sua vita sentimentale. Un flusso che, secondo alcuni, avrebbe portato i vertici Rai ad agire con un richiamo nei confronti del conduttore. La verità, però, sembra particolarmente lontana dalle voci di corridoio.

Gerry Scotti contro Affari Tuoi e De Martino: "Qui non regaliamo soldi"/ È caos dopo la frecciata a Rai

Stefano De Martino stronca i rumor: “Io bacchettato dalla Rai? Chiacchiere da ombrellone…”

Come racconta Novella 2000, i rumor sul presunto richiamo a Stefano De Martino da parte della Rai non avrebbero trovato riscontri ufficiali; per di più, lo stesso conduttore ha deciso di intervenire sulla questione per rispedire al mittente, in maniera piuttosto perentoria e sagace, le voci della presunta ‘bacchettata’. Il padrone di casa di ‘Affari Tuoi’ ha scelto il settimanale Mio per replicare: “Nessuno mi ha mai chiesto di essere morigerato, sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino lì sotto”. Dritto al punto Stefano De Martino, colpito e affondato chi ha messo in circolo le voci di un richiamo da parte della Rai. Una smentita perentoria rincarata dalla frase conclusiva: “Con la mia azienda parlo di lavoro”.