Stefano De Martino: replica a Belen Rodriguez con una canzone?/ Il messaggio da brividi nel testo del brano

Stefano De Martino rompe il silenzio?

Un video pubblicato da Stefano De Martino tra le storie del suo profilo Instagram non è passato inosservato ai fan. Il conduttore napoletano, finito nuovamente al centro del gossip dopo la pubblicazione da parte del settimanale Chi delle foto in cui Belen Rodriguez appare insieme ad Elio Lorenzoni, ha sempre scelto la strada del silenzio non commentando le varie indiscrezioni. Negli scorsi giorni ha pubblicato foto e video mostrandosi in compagnia del figlio Santiago, ma oggi ha scelto di pubblicare un video in cui Justin Timberlake canta la canzone A song for you di Leon Russel.

Come sottolinea il portale Gossip e Tv, il brano del 1970 ha un testo il cui significato è molto profondo. Inutile sottolineare che la canzone parla d’amore e il messaggio musicale è stato interpretato dai fan come una risposta al messaggio in musica che, pochi giorni fa, ha pubblicato Belen.

Il significato della canzone pubblicata da Stefano De Martino

Il testo della canzone pubblicata su Instagram da Stefano De Martino, tra le tante cose, dice: “Ora che siamo soli e canto questa canzone per te. Nessuna è più importante per me. Sei l’amore della mia vita, sei mia amica”. Frasi importanti in musica che, secondo qualcuno, potrebbe essere una risposta a Belen Rodriguez. La showgirl argentina, pochi giorni fa, invece, aveva pubblicato il brano “Rie cuando puedas” che recita come segue:

“Bene. Eccomi in uno di quei giorni in cui nessuno risponde al telefono. E i muri si stanno chiudendo su di te. So che c’è sempre una via d’uscita. Ma sapendo che tutto andrà meglio. Non significa che mi sento uno schifo. Passano gli anni, i progetti, i sogni. Ti ricordi come volevi essere quando eri piccolo? Crescere è rendersi conto. Che la vita non è come vorresti che fosse. tutto è molto più complesso. Responsabilità, lotte, doveri. Sorridi quando non ne hai voglia. Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”.

