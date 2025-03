Sta avendo un grande successo, Stasera tutto è possibile, complice il fatto che Stefano De Martino ogni sera incolla davanti lo schermo quasi sei milioni di spettatori. E la scena che il pubblico ha potuto visionare ieri sera su Rai2 è stata a dir poco esilarante. I protagonisti sono stati appunti il conduttore e la ballerina Lorella Boccia mentre era in atto uno dei giochi che compongono lo show comico del martedì.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono tornati insieme?/ Insieme in un ristorante di Milano: lei...

Avendo una benda sugli occhi, la ballerina era impossibilita a vedere e quindi a orientarsi, quindi nel tentativo di appoggiarsi da qualche parte per capire dove si trovasse, ha maldestramente toccato le parti basse del conduttore, che ha riso come un matto così come il pubblico presente in studio.

Stefano De Martino scoppia a ridere, Lorella Boccia si blocca imbarazzata

Lorella Boccia, Francesco Paolantoni, Carmen Di Pietro, Peppe Iodici e Biagio Izzo erano impegnati a giocare a una prova che si chiama Patapouf che fa il verso a quello più famoso della sedia. Solo che si ritrovano a essere bendati e possono girare liberamente per lo studio di Step con l’obiettivo di accaparrarsi i pouf. Stefano De Martino stava cercando di aiutarli quando la ballerina gli ha sfiorato senza volerlo le parti basse, suscitando una risata profonda da parte di lui stesso e del pubblico che adora vivere questi momenti di spensieratezza.

Lorella Boccia chi è: da Napoli ad Amici/ Felice con Niccolò Presta e la figlia Luce Althea

Il pubblico vuole divertirsi, staccare la spina, passare un paio d’ore in compagnia di volti amici che non hanno paura di mettersi in gioco: e infatti gli ascolti di Stasera tutto è possibile sono ottimi. Nella serata di ieri sono stati più di due milioni gli spettatori incollati davanti il piccolo schermo, facendo guadagnare al programma quasi il 15% di share, che ha poi vinto la serata dato che la fiction di Rai1 ha fatto flop. Stefano De Martino – tornato insieme a Gilda? – sta diventando piano piano uno dei volti Rai più importanti e apprezzati da parte del pubblico.