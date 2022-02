Stefano De Martino riconfermato ad Amici 21?/ La risposta dell’ex ballerino

Sale l’attesa generale per il via al serale di Amici di Maria De Filippi, in partenza il prossimo marzo 2022 su Canale 5. Nel frattempo, le ultime anticipazioni tv indicano i primi concorrenti cantanti e ballerini ammessi alla fase finale dello show, di cui è appena partito il totonomi per ciò che concerne il cast d’eccezione. Tra i telespettatori, nel web, c’è chi si auspicherebbe che in giuria al serale si riconfermassero – per la stagione 2022 di Amici- Stefano De Martino, Stash Fiordispino dei The Kolors ed Emanuele Filiberto: intanto, l’ex ballerino De Martino ha rilasciato dal suo canto alcune dichiarazioni di risposta alle voci che lo vedrebbero in procinto di vestire ancora una volta i panni di giudice per il talent Mediaset.

Amici 21, Stefano De Martino nel cast del serale?

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 vestendo i panni di giudice esterno al serale di Amici 20 e, ora, Stefano De Martino è al centro dell’attenzione mediatica per il desiderio del grande pubblico del piccolo schermo di vederlo confermarsi nella giuria della fase finale di Amici 21 in corso, in partenza il prossimo 19 marzo 2022. L’ex ballerino di Amici nonché ex marito di Belen Rodriguez, incalzato sull’ipotesi di vedersi riconfermato al serale di Amici per l’anno 2022 da Vanity Fair, non ha lesinato dichiarazioni pertinenti. “E’ una cosa che viene decisa a ridosso della partenza, ma in caso mi arrivasse la proposta, non potrei dire di no”.

Dichiarazioni senza filtri, che lascerebbero quindi intendere che da parte dell’ex ballerino ci siano le intenzioni di tornare a prendere parte al serale di Amici in qualità di giudice. Chiaramente, il ruolo in giuria al talent si confermerebbe per il noto vip solo se la produzione Mediaset avanzasse una nuova proposta a De Martino, di partecipare come membro in giuria alla fase finale di Amici 21. Che possa partire la possibile trattativa a momenti, quando ormai manca poco al via all’atteso serale?

Le anticipazioni tv di Amici 21, in vista del serale

Nel frattempo, si avvicina la nuova nonché 20esima puntata di Amici 21, attesa per il 20 febbraio 2022 su Canale 5, le cui anticipazioni tv vedrebbero a rischio eliminazione, tra gli altri concorrenti del talent, i cantanti Albe e LDA. Entrambi i cantanti, rispettivamente pupilli di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, vivono ora una crisi personale e artistica: entrambi non hanno ancora ottenuto la maglia per l’accesso al serale, che hanno invece conseguito Alex, Dario, Sissi e Michele. Ma non solo.

Il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, è finito in preda ad un duro sfogo in confidenza con Rudy Zerbi, lamentando di avere paura del palco per il peso dei pregiudizi sul suo conto. Albe, convocato dalla Pettinelli, ha indispettito l’insegnante mettendo in discussione il penultimo posto in classifica assegnatogli alla gara dei cantanti giudicata da Beppe Vessicchio. “Non fare la vittima, Vessicchio è il verbo!”, ha esclamato adirata la voce Rds, contro il pupillo.

Che LDA e Albe, viste le turbolenti premesse, siano destinati a lasciare la celebre scuola, prima del serale? Staremo a vedere cosa accadrà.

