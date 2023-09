Stefano De Martino rifatto?/ Alla domanda di Francesca Fagnani tergiversa, ironizza e…

Stefano De Martino rifatto? Le parole di Jonathan Kashanian

Stefano De Martino è stato uno degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve raccontandosi ai microfoni di Francesca Fagnani che gli ha rivolto diverse domande. Oltre a parlare della sua vita privata svelando la verità sulla fine del matrimonio con Belen Rodriguez, il conduttore napoletano ha risposto anche a domande di vario genere, una sua tutte quella sul ricorso alla chirurgia estetica. Per rivolgere la domanda a De Martino, la Fagnani ha utilizzato le parole di Jonathan che, in una puntata di Detto fatto, la trasmissione di Raidue condotta da Bianca Guaccero, aveva detto:

“Che cosa si è rifatto Stefano De Martino?“. “Che cosa non si è rifatto”, ha risposto lui: “Il naso, i denti, le labbra, le orecchie e gli zigomi. Le orecchie me lo ricordo perché le aveva a sventola e per un periodo ha girato con la fascia. Le labbra erano sottilissime e il naso si vede. Ha avuto senso del limite e il risultato si vede”.

La risposta di Stefano De Martino

“Jonathan l’esperto di stile dice:” – ha esordito Francesca Fagnani – “Stefano De Martino è bono come il pane ma si è rifatto le orecchie, le labbra, gli zigomi, i denti. Ha avuto il senso del limite ed è rifatto benissimo, ma è rifatto e si vede. Cosa c’è di vero in questa lista?“, la domanda della conduttrice di Belve.

“Cosa mi sono rifatto? Tutto vero perché se lo dice l’esperto di stile che posso dire. Naso, denti, labbra, orecchie, zigomi, anche gli occhi!“, la risposta ironica di De Martino.

