Stefano De Martino ha deciso di rimuovere i tatuaggi tranne la parola Biscuit che ha un significato profondo.

Sin dai tempi delle sue prime apparizioni tv, Stefano De Martino si è presentato al pubblico con i suoi tatuaggi che, con il tempo, sono diventati sempre più numerosi diventando parte di lui. Difficile per i fan, infatti, immaginare il conduttore televisivo senza i suoi tatuaggi che, a detta di qualcuno, lo rendono ancora più affascinante. Eppure, a diversi tatuaggi, oggi Stefano De Martino rinuncerebbe volentieri come ha dichiarato lui stesso nel 2022.

Alessandra Amoroso, proposta di matrimonio del fidanzato Valerio Pastore dopo il concerto/ La reazione di lei

“Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea” , dichiarò allora il conduttore, “sono come le donne che si fanno la frangia e dopo due giorni dicono: ‘Non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli’. Io vorrei che mi ricrescesse la mia pelle pulita sopra, ma non posso”. Parole a cui sono seguiti i fatti perché oggi, De Martino ha cominciato a rimuovere gran parte di quei tatuaggi che i fan conoscono molto bene.

Den Harrow, sfogo choc: "L’Isola dei Famosi mi ha rovinato"/ Scoppia il caso web: "Qualcosa non torna"

Stefano De Martino: ecco perché non rimuove la parola “Biscuit”

Per eliminare alcuni tatuaggi, Stefano De Martino ha cominciato a sottoporsi a diverse sedute di laser. Una scelta personale, quella del conduttore che, però, potrebbe avere dietro anche una motivazione professionale come ha scritto il settimanale Oggi: “ Stefano è conduttore, ballerino, artista, ma in questi giorni l’abbiamo visto sotto l’aspetto di dipendente Rai. Evidentemente sotto pressioneha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro, in particolare quelle più visibili. Mi viene in mente una fotografia dove si nota un cerotto sul collo”, si leggeva sul noto magazine.

Tale e Quale Show 2025, arrivano gli imitatori per una notte?/ "Mossa di Carlo Conti dopo polemiche sul cast"

Effettivamente, i fan più attenti hanno notato la scomparsa di alcuni tatuaggi ovvero due sciabole incrociate recanti la sua data di nascita, un’ancora e due mani che stringono il timone di una barca. Il tatuaggio che il conduttore di Affari tuoi, tuttavia, non rimuoverà mai è la parola “Biscuit” ovvero il nomignolo con cui lo chiamava il nonno, una delle persone più importanti della sua vita.