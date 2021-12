Stefano de Martino/ Ritorno di fiamma con Belen?

Stefano De Martino sarà uno degli ospiti di Mara Venier alla serata evento Festa di Natale di Telethon dedicata alla nota maratona della Fondazione. L’attenzione nei riguardi dell’ex ballerino è sempre elevata, soprattutto a causa del suo legame con la showgirl Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto il piccolo Santiago. Sembra infatti che tra i due sia in corso un riavvicinamento. Non è sfuggito ai fan della coppia un dettaglio. Belen Rodriguez ha infatti inviato ad Elisabetta Franchi un regalo di Natale. In una storia Instagram la stilista ha mostrato tutto ai suoi follower ai quali non è sfuggito particolare del packaging. All’interno delle scatole è spuntata una frase: “Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”.

La frase è la stessa che Stefano De Martino ha dedicato alla showgirl come prova del suo amore tatuandosela sulla coscia. In molti si chiedono se sia stata una semplice coincidenza o se questa scelta sia frutto di una mossa pubblicitaria. In questo momento, in cui sui parla di una crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, in molti sognano un terzo riavvicinamento.

Stefano De Martino parla di suo figlio Santiago

Qualche tempo fa, ospite del programma “S’è fatta notte” Stefano De Martino ha tracciato un bilancio della sua vita professionale e privata nel corso di un colloquio che tanto ha svelato del suo modo di vivere la paternità. Stefano ha rivelato: “Sono diventato padre a 23 anni, ho avuto dalla mia quella giusta dose di incoscienza che mi ha aiutato a vivere con leggerezza la scelta di avere un figlio. Santiago ora ha 8 anni, mi segue in televisione ed è lo spettatore che più temo. Ci sono cose che non gli piacciono, cose che gli piacciono di più, mi fido molto del suo punto di vista infatti gli propongo a volte anche prima delle idee, delle sigle, per vedere la sua reazione”. Stefano ha poi aggiunto che il suo sogno sarebbe quello di lavorare con lui un giorno: “Il mio sogno un giorno è quello di lavorare con lui, contagiarlo con la mia passione, però come tutti i papà non voglio essere pressante: spero che faccia quello che gli piace”.

Era il 2009 quando Stefano De Martino si classificò tra i primi ballerini nel talent di Amici, iniziando così a una carriera nel mondo dello spettacolo tutta in ascesa. Parlando di Maria De Filippi, Stefano De Martino ha rivelato: “Con Maria è nato subito un rapporto quasi zia-nipote. Al primo casting avevamo sul petto un numeretto e si improvvisava, e la commissione diceva quello sì, quello no. Io venni scartato subito e lei, che ovviamente ha un fiuto infallibile, e io sono l’eccezione che conferma la regola, mi porta davanti alla commissione e chiede: ‘Ma perché avete scartato questo ragazzo?’. Insomma, il suo ascendente ha fatto sì che almeno all’inizio mi promuovessero: è uno dei grandi bivi della vita”.



