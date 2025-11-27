Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo vicini? I due avrebbero trascorso un weekend di fuoco, secondo le ultime indiscrezioni

Sembra ormai archiviata la storia d’amore tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Dopo un’estate di fuoco, che li ha visti grandi protagonisti del gossip, i due avrebbero preso strade separate, come d’altronde confermerebbe anche l’ultimo gossip sul conduttore di Affari Tuoi. Tornato ‘libero’ dal punto di vista sentimentale, Stefano si sarebbe riavvicinato ad una sua storica ex: Gilda Ambrosio.

A lanciare il gossip è il giornalista Alberto Dandolo attraverso le parole del settimanale Oggi, dove scrive che Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio hanno vissuto un “Weekend di fuoco”, spiegando che “Hanno trascorso due giorni e due notti senza mai separarsi”. Un vero e proprio ritorno di fiamma, insomma, per i due ex, che avrebbe avuto luogo a Milano, presso l’abitazione del conduttore.

Ritorno di fiamma per Stefano De Martino e Gilda Ambrosio? Cosa starebbe accadendo

“L’imprenditrice napoletana ha infatti passato 48 ore di fila nella lussuosa casa milanese del suo ex fidanzato, dormendo con lui sotto lo stesso tetto.”, si legge ancora nell’indiscrezione lanciata dal giornalista, dettagli che confermerebbero il fatto che i due continuano ad essere molto vicini. D’altronde, è da anni che si rincorrono le voci sulla coppia e i presunti ritorni di fiamma, mai tuttavia confermati dai diretti interessati. E infatti Dandolo scrive: “Persone vicine alla coppia dicono sottovoce ‘Stefano non è tornato con Gilda per il semplice motivo che lei non è mai uscita dalla sua vita’”. Motivo per il quale c’è chi li definisce ‘amici speciali’, una situazione che, tuttavia, non starebbe bene a Gilda, almeno stando alle parole del giornalista. “Gilda ne soffre, perché vorrebbe scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale”, ha infatti fatto sapere la fonte sul finale.