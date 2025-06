Stefano De Martino smentisce tutti i rumors: il conduttore si gode la vita da single

Stefano De Martino rompe il silenzio sulla sua chiacchierata vita sentimentale. Da anni ormai il conduttore è protagonista del gossip, complici le sue relazioni note e spesso turbolente: dal legame giovanile con Emma Marrone, al lungo tira e molla con Belen Rodriguez, passando per presunti flirt e tradimenti che gli sono stati attribuiti nel tempo. Nelle ultime settimane, poi, il suo nome è tornato con insistenza sulle pagine delle cronache rosa. Difatti, è stato avvistato con diverse ragazze, tra cui Angela Nasti e l’ex fiamma Gilda Ambrosio. Eppure, nonostante tutto, De Martino continua a dichiararsi ufficialmente single.

È stato lo stesso Stefano a tornare sull’argomento durante una delle ultime puntate di Affari Tuoi, che ha chiuso una stagione da record proprio ieri, sabato 28 giugno, su Rai 1. Durante la puntata, il concorrente pugliese Antonio Mansueto – ribattezzato “Il Presidente” – ha raccontato con ironia di essere “single per scelta“. Un commento che ha dato il là a Stefano per dire la sua, che ha subito replicato dicendo: “Lei è single per scelta, mentre io sono single per legittima difesa“.

Stefano De Martino si gode la vita da single: le sue dichiarazioni

Insomma, Stefano De Martino per ora non sembra avere alcuna intenzione di impegnarsi seriamente e continua a godersi la sua vita da single, diviso tra il lavoro e il ruolo di papà per Santiago. Il presunto flirt con Angela Nasti si è rivelato un fuoco di paglia, mentre con Gilda Ambrosio – nonostante qualche voce sul ritorno di fiamma – a legarli sembra essere solo una solida amicizia che dura da anni. Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano si dedica a se stesso e ai suoi progetti. E chissà se un giorno arriverà davvero quella persona capace di fargli mettere “la testa a posto”.