Stefano De Martino rompe il silenzio su Belen Rodríguez/ “Vado più d’accordo con Calenda che con lei”

Stefano De Martino svela come stanno le cose con Belen Rodriguez

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez i rapporti sono particolarmente tesi? Dopo la fine della loro storia e il conseguente inizio del rapporto tra la showgirl argentina ed Elio Lorenzoni, le cose tra i due non sembrano andare nel migliore dei modi. De Martino nelle scorse ore è intervenuto nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora su Rai Radio 1, dove si è espresso sulla storia naufragata con Belen Rodriguez a una ironica domanda dei padroni di casa del format. E la conseguente replica di Stefano lascia presagire uno scenario di d

La risposta ironica, ma allo stesso tempo pungente, data dal presentatore ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi nel programma radiofonico ha confermato come i rapporti tra i due non siano proprio idilliaci. “Chi va più d’accordo: lei con Belen Rodriguez oppure Matteo Renzi con Carlo Calenda?” ha domandato il conduttore riferendosi a una delle coppie più scontrose della politica italiana: “Secondo me va più d’accordo Renzi con Belen. E Calenda con me”, la risposta di Stefano De Martino che la dice lunga su come stiano le cose tra di loro attualmente. Nel frattempo la Rodriguez continua a godersi le vacanze alle Maldive con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, mentre Stefano è tornato sul piccolo schermo con il suo Bar Stella.

Il Festival di Sanremo nel mirino di Stefano De Martino

Nel corso del suo intervento radiofonico a Un giorno da pecora, Stefano De Martino ha parlato anche di progetti futuri e di quel suo grande desiderio chiamato Festival di Sanremo. Il conduttore partenopeo si è espresso nel programma radiofonico. Ad oggi nessuno ha proposto la conduzione di Sanremo, giunto all’ultima edizione diretta da Amadeus, ma in futuro mai dire mai: “Nessuno me lo ha mai chiesto, spero che quando toccherà a me ci sia ancora il Festival. Se succederà tra 20 anni? Siccome penso che più o meno i tempi saranno quelli, mi auguro che il Festival ci sia ancora”.

E riguardo alla possibilità di condurre il celebre game show di Rai1 L’Eredità, Stefano De Martino ha confessato: “Per riscuotere un’eredità ci vorrebbe anche un morto, io non lo auguro a nessuno. Spero che continui a farlo chi lo faceva. Ho altre cose a cui pensare”. Intanto a distanza di mesi continuano a circolare i gossip sulla storia finita con Belen, con Stefano De Martino che di recente ha ammesso: “Il matrimonio non è finito per un tradimento. Non mi è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna o di avere relazioni parallele, amanti. Gli uomini che hanno l’amante non li ho mai capiti perché deve essere una fatica immane” le parole dell’ex marito di Belen Rodriguez.











