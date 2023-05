Stefano De Martino rompe il silenzio sull’ex Emma/ “Dalla rottura ci ha guadagnato”

Stefano De Martino e l’ex Emma Marrone: tutta la verità sulla rottura

In molti sanno come sia andata la storia tra Stefano De Martino ed Emma Marrone; entrambi allievi di Amici, si sono innamorati nel talent show, lo stesso che li ha anche divisi per sempre. Il ballerino si è innamorato di Belen Rodriguez, che in quell’edizione faceva parte del corpo di ballo del programma, tradendo di fatto la cantante.

A distanza di molti anni e dopo il polverone mediatico, il conduttore ha rotto il silenzio sulla questione ai microfoni del settimanale Oggi. “La verità è che sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alIa ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate”. Per quanto riguarda la ex Emma Marrone svela: “Se mi ha perdonato? Credo di sì. Col senno di poi credo che ci abbia guadagnato”.

Stefano De Martino e il nuovo rapporto con Belen Rodriguez: le sue parole

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad essere marito e moglie e a vivere felici la loro storia d’amore. Il conduttore campano ha svelato, ai microfoni del settimanale Oggi, come procede la loro relazione dopo il ritorno di fiamma: “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa. Ogni volta che ci siamo lasciati perdevo la fede nuziale: ora ne ho tre. Avermi accanto non è sempre facile. È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci. “

E ancora: “Sono meglio come ex che come compagno. […] Sono un uomo in costante cambiamento. Vorrei togliermi tutti i tatuaggi, sono il marchio di una vita fa. Ho avuto un periodo in cui non mi riconoscevo nemmeno dopo il successo. A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva: Sei un pirla” confessa Stefano De Martino.











