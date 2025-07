Stefano De Martino sarebbe stato a un passo da Mediaset: Pier Silvio Berlusconi parla di trattative in corso e spiega perché tutto è saltato all'ultimo

Durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2025-26, Pier Silvio Berlusconi ha non solo annunciato la programmazione per la prossima stagione televisiva, ma ha anche raccontato alcuni aneddoti che riguardano la rete. Uno di questi ha come protagonista Stefano De Martino, a quanto pare vicinissimo a Mediaset, almeno prima dell’uscita di scena di Amadeus. L’oggi conduttore di Affari Tuoi, format che ha registrato ascolti record durante la prima stagione con Stefano, era invece molto vicino alla conduzione di uno show di punta di Canale 5: Striscia la Notizia.

Caroline Tronelli è la nuova fidanzata di Stefano De Martino?/ Crociera d'amore per la coppia

“Eravamo in una fase di trattativa con Stefano De Martino per affidargli Striscia la Notizia.”, ha rivelato Berlusconi durante la presentazione, spiegando che gli accordi erano quasi raggiunti quando tutto è cambiato per la decisione presa da Amadeus, che ha lasciato la Rai per firmare con Discovery e approdare sul Nove.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno fatto pace?/ Avvistati insieme a Porto Cervo: il motivo

Stefano De Martino vicino a Mediaset: perché l’addio di Amadeus ha cambiato il suo destino in TV

“Le cose poi sono cambiate in fretta.”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, parlando di “patatrac” per la decisione di Amadeus di andare via. Il suo addio, com’è noto, ha aperto una strada importante per il futuro di Stefano De Martino in Rai, nell’access prime time “e le cose sono andate come sono andate.”, ha commentato l’AD di Mediaset, ammettendo comunque che, nei panni del conduttore, avrebbe fatto la stessa scelta. Stefano ha infatti deciso di rimanere in Rai, dove in questi anni ha avuto molte possibilità conducendo Made in Sud, Stasera tutto è possibile, Bar Stella e speciali in prima serata, fino ad ottenere un ruolo fisso nel preserale con Affari Tuoi, che lo ha consacrato come uno degli irrinunciabili di Rai. E ora per lui si parla già della conduzione del Festival di Sanremo, possibilità alla quale Stefano preferisce non pensare, dicendosi ancora lontano dall’essere all’altezza di un compito così importante.