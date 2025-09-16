tefano De Martino, silenzio rotto sulla sfida Affari Tuoi e La Ruota della fortuna: "Gerry Scotti? Non devo arginare nessuno" e annuncia ritorno di STEP

Sfida Affari Tuoi e La ruota della fortuna, Stefano De Martino rompe il silenzio: le parole su Gerry Scotti

La stagione televisiva è iniziata con una vera e propria sfida in termini di share tra Affari Tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. E con grande sorpresa e stupore di tutti persino dei vertici Mediaset ha trionfare negli ascolti è la nuova edizione dello storico quiz portato in auge da Mike Bongiorno. In questi giorni il conduttore pavese si è espresso sullo straordinario successo e sulla sfida con il format di Rai 1 mentre il conduttore campano è rimasto in silenzio.

Dopo più di una settimana, tuttavia, sulla sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna arrivano anche le parole di Stefano De Martino affidate ad una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. L’ex marito di Belen Rodriguez ha provato a smorzare i toni puntualizzando che non vede la sfida come un vero e proprio scontro personale tra lui e Scotti. “Io non credo di dover arginare qualcuno, ognuno lavora per la propria Azienda” ha premesso con fermezza Stefano per poi aggiungere: “Io e Gerry siamo come due commercianti che hanno la vetrina sulla stessa strada. La mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e poi cominciamo a lavorare…”. Infine De Martino ha voluto puntualizzare che comunque i due programmi fanno degli ascolti ottimi.

Stefano De Martino torna in onda con Stasera Tutto è Possibile? “Cambiato idea, faremo un altro giro”

Durante l’intervista concessa al magazine sopracitato Tv Sorrisi e Canzoni, Stefano non solo ha parlato della sfida negli ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna ma si è sbilanciato anche sui suoi progetti lavorativi futuri. Oltre ad essere al timone di Affari Tuoi Stefano De Martino ha rivelato che tornerà alla guida di Stasera Tutto e Possibile nonostante l’addio nella scorsa stagione ha cambiato idea ed ha spiegato perché: “Faremo un altro giro. Pensavo di aver dato tutto e di fermarmi, ma l’affetto delle persone mi ha fatto cambiare idea. In così tanti mi hanno chiesto di tornare che non si può tradire il pubblico”.

