Stefano De Martino, sketch a Made In Sud/ “Ha chiamato tua suocera, c’è il mutuo!”

Stefano De Martino ricade nella trappola di Peppe Iodice a Made In Sud. Durante l’ultima puntata del varietà comico di Rai2, l’ex marito di Belen Rodriguez viene nuovamente punzecchiato dal comico che porta in scena uno sketch proprio sulla sua vita privata. Dopo la battuta della scorsa settimana, il comico napoletano questa volta tira nuovamente in gioco una delle coppie più amate dal mondo del gossip: Belen e Stefano De Martino. Questa volta il comico punta sull’indiscrezione circolata nell’ultima settimana di un possibile ritorno di fiamma tra il De Martino ed Emma Marrone; i due, infatti, si sono amati per un arco di tempo subito dopo la loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma poi la storia è naufragata proprio per la bella showgirl argentina. “Fratimo, ti devo parlare” – esordisce Peppe Iodice rivolgendosi a Stefano De Martino – “è l’ultima puntata di Made in Sud, poi comincerà un’estate rovente per te. Io ho paura perché ci perdiamo di vista, tu fai le scorribande con le vrenzole sulle barche”.

Stefano De Martino è tornato con Emma Marrone? “Non è vero”

Poi il comico Peppe Iodice va dritto al punto dicendo a Stefano De Martino “ho ho saputo che c’è stato un ritorno di fiamma, stai ricicciando nel passato. Tutti i colori stai facendo, pure il Marrone?” riferendosi alla cantante di “Amami”, ma l’ex ballerino di Amici nega il flirt con un secco: “ma non è vero!”. In realtà non finisce qui, visto che poco dopo Peppe Iodice tira in ballo anche Veronica Cozzani, la mamma di Belén, fingendo di aver ricevuto una sua telefonata: “mi ha chiamato di nuovo la tua ex suocera ‘Immacolata’ Rodriguez”. De Martino non si fa trovare impreparato e replica: “ma cambia numero, senti a me”, ma Peppe Iodice prosegue nel suo scherzo – sketch dicendo: “dì al tamarro che io sono a casa sua a Milano. Ricordi il mutuo? Dove ha fatto l’inverno, faccia anche l’estate. Se ne torni a casa della madre a Torre Annunziata, tra i tamarri come lui”. Un siparietto tutto da ridere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA