Stefano De Martino “sogno Sanremo”/ “Maria De Filippi mi ha aperto a questo mondo”

Stefano De Martino è pronto al grande debutto con Stasera tutto è possibile in prima serata su Rai2. Dopo l’esperienza in coppia con Fatima Trotta al timone di “Made in Sud” e il recente “Festival di Castrocaro” con Belen, De Martino si prepara alla sua prima conduzione “in solitaria” anche se non ama definirsi un conduttore come ha precisato durante un’intervista rilasciata a Libero. “Non amo definirmi un conduttore, sono prestato a questo ruolo perché la mia direzione è il varietà che mi piacerebbe portare in televisione. Sento forte questa responsabilità, facendo parte di una generazione volta più al digitale che al web e poco propensa alla tv”.

Stefano De Martino: “ho studiato moltissimo quello che ha fatto Amadeus”

Parlando poi del programma “Stasera tutto è possibile” ha detto: “stasera per me è un debutto, il programma è alla quinta edizione. Ho sempre avuto accanto a me una presenza femminile, ho sempre giocato in coppia. Stavolta il mio rapporto viene spostato sul divano degli ospiti”. Proprio così questa volta De Martino dovrà vedersela da solo, anche se potrà contare su una serie di ospiti con cui interagirà durante il programma. Una cosa è certa, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi sente il peso della responsabilità di un programma portato al grande successo da Amadeus, anche se non nasconde: “ho studiato moltissimo quello che ha fatto in passato e ho capito che il conduttore deve essere un buon padrone di casa che lascia spazio ai suoi ospiti di fare spettacolo”.

Stefano De Martino su Maria De Filippi: “è lei che mi ha aperto a questo mondo”

Non solo Stefano De Martino ha anche parlato dell’indiscrezione che lo vedrebbe in coppia con la compagna Belen Rodriguez al DopoFestival di Sanremo 2020: “il mondo Sanremo è un sogno che mi piacerebbe realizzare, ma a tempo debito. Spero arrivi quando mi sentirò preparato. Vorrei fosse un’esperienza da vivermi appieno, adesso sarei troppo preoccupato a fare bene. Sono un perfezionista, ma sarà il destino a decidere. Infine un pensiero anche per Maria De Filippi, la prima a credere in lui fin da Amici: “ha sempre visto in me una grande ambizione, quando ballavo sapeva che avrei voluto fare anche dell’altro. In questo mi ha sempre consigliato e assecondato. E’ stata la prima a lasciarmi parlare davanti alle telecamere. E’ lei che mi ha aperto a questo mondo”.



