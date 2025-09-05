Il famoso critico Televisivo Aldo Grasso commenta il ritorno in tv di Stefano De Martino con Affari tuoi.

Non sta andando nel migliore dei modi il ritorno in tv di Stefano De Martino. Il conduttore, vincitore indiscusso della scorsa stagione con ascolti record grazie ad Affari tuoi, sta perdendo la sfida con Gerry Scotti che, con La ruota della fortuna, continua a dominare la scena. La sfida tra la Rai e Mediaset ha coinvolto anche i dirigenti con un botta e risposta durissimo. Le polemiche, tuttavia, sono scoppiate non solo tra le due aziende ma anche sul web portando anche il pubblico ad esprimere commenti sulla situazione.

Romina Power contro Loredana Lecciso? "Suo zampino dietro il post di Yari Carrisi"/ Spunta indiscrezione choc

Nelle scorse ore, inoltre, a commentare il ritorno di Stefano De Martino è il famoso critico Televisivo Aldo Grasso, in un suo intervento sul portale HuffingPost.it, che non ha usato parole tenerissime nei confronti del conduttore napoletano.

Aldo Grasso commenta il ritorno di Stefano De Martino

“Stefano De Martino è stato sopravvalutato…E’ bravo, piacevole, ha uno stile particolare, che definirei da re della paraculaggine, ma non è il nuovo Fiorello, come per un periodo la Rai ha provato a venderlo…”. Con queste parole, Aldo Grasso, sul portale HuffingPost.it. Secondo Aldo Grasso, il successo di Stefano De Martino sarebbe legato soprattutto alla forza del format che conduce.

La forza di una donna, anticipazioni 8 settembre 2025/ Sarp torna in ospedale da Enver, Doruk lo riconosce

La sfida, dunque, tra Affari tuoi e La ruota della fortuna sta portando la Rai a correre ai ripari per recuperare i punti di differenza da La ruota della fortuna che andrà in onda ancora per diversi mesi prendendo il posto di Striscia la notizia che, per il momento, resterà in panchina.