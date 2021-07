Stefano De Martino ‘sposa’ Fiammetta Cicogna/ Le foto del ‘sì’ ma non è come sembra!

Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna si sposano. Chiariamo: non nella realtà. L’ex ballerino di Amici e la modella e conduttrice milanese si sposano per finta e di fronte alla cinepresa. I due stanno infatti girando a Castello di San Giorgio Canavese (Torino) un film, dal titolo ‘Il giorno più bello’. Un passo importante per De Martino che si prepara, dunque, a fare il suo esordio anche nelle vesti di attore e a debuttare al cinema. Finora, infatti, lo abbiamo visto prima nelle vesti di ballerino, poi in quelle di conduttore del daytime di Amici fino all’esordio in prima serata con ‘Stasera tutto è possibile’. La carriera di Stefano però si amplia, arrivando fino alla recitazione; come se la caverà? Insieme a lui e Fiammetta Cicogna reciteranno Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

Stefano De Martino, lettera al figlio Santiago/ "Da quando esisti non sono più..."

Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna, l’esilarante giorno del ‘sì’

Su Instagram, Stefano De Martino ha regalato ai follower alcuni momenti di queste riprese e, in particolare, della scena del matrimonio. I due giovani attori si sono divertiti, scherzando sulla scena e postando sui social qualche anticipazione. Nelle immagini, condivise dalla Cicogna, Stefano sembra tentare di aiutarla a pettinarsi per il “grande giorno” ma qualcosa sembra andare storto, visto che lei si lamenta e sente poi dolore. In un’altrastory condivisa su Instagram, Stefano inquadra la sposa di bianco vestita ma con un accessorio particolare: le infradito al posto delle scarpe!

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino "L'addio alla danza? Non ero straordinario"/ "Se avessi smesso..."STEFANO DE MARTINO, AUGURI A BELEN RODRIGUEZ/ Spunta il like alle foto di Luna Marì

© RIPRODUZIONE RISERVATA