Stefano De Martino/ Stasera tutto è possibile? “Come una serata a casa di amici”

Stefano De Martino continua la sua rotta nel mondo della conduzione, stringendo le redini di Stasera tutto è possibile. Dopo quattro edizione all’insegna del sorriso di Amadeus, l’ex ballerino di Amici debutterà questa sera, lunedì 16 settembre 2019, in prima serata su Rai 2. Il suo arrivo porta tra l’altro una ventata di novità, anche se non sarà la dinamica dello show a mutare né i giochi più classici. Certo verranno introdotte alcune news anche in quest’ultimo settore, ma sembra proprio che la rivoluzione maggiore sarà visibile proprio grazie alla volontà di Stefano di allontanarsi di molto dalle linee di conduzione del suo predecessore. “Preferisco il varietà in tutte le sue sfumature“, dice durante la conferenza stampa, convinto di non sentirsi un presentatore. De Martino sceglierà piuttosto di rimanere fedele a se stesso, lasciarsi guidare dall’improvvisazione e farsi in qualche modo guidare persino dagli ospiti presenti in studio. “Avrò tutta la responsabilità sulle mie spalle“, dice inoltre in merito a questa nuova avventura, dove per la prima volta lo vedremo senza un sostegno, un compagno d’avventura.

Stefano De Martino, nuovo volto Rai

La Rai punta sempre di più su Stefano De Martino, che dopo essersi fatto conoscere in Mediaset per motivi del tutto diversi, adesso è pronto per fare il grande salto nel mondo della conduzione. Stasera tutto è possibile è soltanto uno dei lavori che lo hanno messo al timone di uno show televisivo, anche se si tratta del primo quiz per il ballerino. Si prepara tra l’altro a scontrarsi contro uno dei programmi di punta della rete del Biscione, Temptation Island Vip 2, spingendo il pubblico italiano a fare una scelta difficile. Gli amanti del trash di sicuro preferiranno il reality guidato da Alessia Marcuzzi, ma tantissimi telespettatori potrebbero optare per Stefano e la sua nuova avventura sul piccolo schermo. La popolarità ottenuta dal ballerino in questi anni parla da sola e non ci sono grossi dubbi sul fatto che gli italiani possano seguirlo da vicino, attirati anche dalla possibilità di trascorrere un lunedì sera all’insegna del divertimento. “Come fosse una serta a casa di amici”, sottolinea infatti durante la conferenza stampa, smentendo fin da subito la possibilità che la moglie Belen Rodriguez possa comparire fra gli ospiti. La showgirl argentina infatti è impegnata con un altro dei programmi più amati dagli italiani, Tu sì que vales.

© RIPRODUZIONE RISERVATA