Stefano De Martino stronca Blanco/ “Amadeus poteva usare meno tatto con lui…”

Continua a fare parecchio discutere la partecipazione di Blanco al Festival di Sanremo 2023. Non tanto per il bellissimo duetto con Mahmood sulle note di Brividi, brano vincitore della precedente edizione, ma per la sua performance in solitaria nel corso della quale ha dato in escandescenze. Innervosito dal fatto che non sentiva la sua voce in cuffia, il giovane artista ha preso a calci i fiori sul palco e danneggiato l’intera scenografia, prendendosi anche mugugni e fischi dal pubblico.

Alla fine Blanco ha rivolto le sue scuse per quanto accaduto, sebbene il suo gesto sia stato aspramente criticato da più parti e ancora adesso continua a fare discutere. Sulla questione è intervenuto anche Stefano De Martino che, nel corso di una diretta Instagram di Fanpage, ha parlato anche della reazione di Amadeus: “Credo sia stato fin troppo diplomatico, poteva essere anche meno delicato e poteva usare meno tatto con Blanco, ne aveva diritto“.

Stefano De Martino critica Blanco: “Ripercussioni sul lavoro di tutti“

Anche quest’anno, come qualche anno fa con Bugo e Morgan, Amadeus ha dovuto fare i conti con situazioni impreviste sul palco di Sanremo. Stefano De Martino ritiene però che i due episodi siano ben diversi: “C’è differenza tra quello che è successo tra Bugo e Morgan e quello che è successo ieri con Blanco. Sottrarsi a una esibizione, come hanno fatto Bugo e Morgan, è invalidante direttamente per l’artista e reca un danno più limitato rispetto allo spettacolo. Quello che invece ha fatto Blanco, ha avuto ripercussioni enormi sul lavoro di tutti per tutto il resto dello spettacolo“.

Infine, il conduttore di Stasera tutto è possibile parla anche dell’intervento di Gianni Morandi che, armato di scopa, ha aiutato gli addetti ai lavori a ripulire il palco: “Fantastico, non so cosa sia successo lì dietro, ma lui è una delle persone che ha inventato la tv in Italia. Ha scritto, come Baudo e Bongiorno, le pagine della tv. Non credo abbia avuto suggerimenti, vederlo con la scopa è stato un insegnamento, ha sdrammatizzato così, sembrava il papà che riordinava la cameretta dei figli. Morandi con la scopa entrerà nella storia delle immagini della tv“.











