Stefano De Martino sul ritorno con Belen “Abbiamo altro da dire”/ Il segreto

Amici, Stefano De Martino non assicura il ritorno: nella nuova intervista, non mancano dichiarazioni su Belen Rodriguez

Mentre impazza via social la richiesta dei fan di un suo ritorno ad Amici, in vista del serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Stefano De Martino torna a raccontarsi, senza risparmiarsi su Belen Rodriguez. L’occasione che l’ex allievo ballerino di Amici 9 ha per tornare a parlare di sé, sia dal punto di vista professionale che sotto il profilo personale, é l’intervista concessa a Vanity Fair dove -tra le altre curiosità – lui svela un segreto, della lovestory che lo vincola a Belen Rodriguez.

In replica ai fan che lo vorrebbero confermato nel ruolo di giudice al prossimo serale del talent che lo ha reso celebre in TV, quello previsto nella primavera 2023 per Amici 22 di Maria De Filippi, Stefano De Martino si tiene sul vago. O meglio non confermerebbe un ritorno al talent di Maria De Filippi, dal momento che lui si direbbe molto “impegnato in Rai”. Tra i progetti che lo vedono protagonista in TV, nel ruolo di conduttore, vi é la nuova stagione del format Rai, Stasera tutto é possibile. Nel corso dell’intervista, inoltre, Stefano De Martino non ha lesinato dichiarazioni sul ritorno di fiamma che lo vincola a Belen Rodriguez, da cui non ha mai divorziato, come svelato dalla modella argentina ai microfoni di una recente apparizione TV, a Verissimo. Ma fa discutere la sensazione generale dei fan della coppia, che, nel mezzo di quasi un anno dal giorno della loro reunion, i due ritrovati coniugi sembrino evitarsi nel piccolo schermo, scegliendo di non apparire insieme in tv. Come accaduto in una recente puntata del rinnovato talk info satirico Le iene, che nonostante la conduzione di Belen Rodriguez ha visto Stefano De Martino apparire in solitaria in video. “Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni- fa sapere nell’intervista, quindi, l’ex Amici, circa la condotta TV della ritrovata coppia che lui forma con la sexy Belen Rodriguez -. Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori”.

Il segreto mai svelato della coppia TV Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Quindi, al di là della loro popolarità, Belen Rodriguez e Stefano De Martino scelgono di tenersi lontani dal gossip sul loro ritorno, mentre al Grande Fratello vip 7 in corso é in gioco l’ultimo ex della modella , da cui l’argentina ha avuto la secondogenita Luna Marie, Antonino Spinalbese: “L’argomento è così esaurito ed esausto che abbiamo entrambi altre cose da dire -aggiunge l’ex Amici, parlando anche a nome di Belencita-. Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro”.

Con Belen Rodriguez, il loro primogenito Santiago e la secondogenita di lei Luna Marie, Stefano De Martino ha quindi allargato la famiglia, incurante degli internauti che via social gli suggerirebbero di chiudere in definitiva la storia con l’argentina, visti i loro tira e molla e le relazioni da lei ufficializzate dopo i loro vari addii (si ricordino Andrea Iannone e Antonino Spinalbese). E non manca il segreto della ritrovata coppia tv, che Stefano De Martino svela alla fonte. Oltre a dirsi annichilito dalla paura di invecchiare da solo, De Martino ha inoltre svelato di essere un grande amante delle serie tv e che tra le sue preferite c’è Suits. E della ritrovata coppia ha fatto sapere di guardare le amate serie tv da solo e non con Belen Rodriguez, dal momento che i ritrovati coniugi hanno gusti completamente diversi. Con il figlio Santiago, che ha nove anni, l’ex Amici ha invece visto tutte le stagioni di Stranger Things.











