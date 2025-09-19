Gelo Mediaset, Stefano De Martino ospite di Sal Da Vinci ma il pubblico non lo vedrà mai: ecco perchè!

Tutti i giovedì Mediaset trasmette un concerto diverso per ogni grande artista italiano, e giovedì prossimo sarà il turno del mitico Sal Da Vinci, autore di Rossetto e Caffè. A tal proposito è intervenuto Giuseppe Candela che ha spoilerato qualcosa di totalmente inaspettato avvenuto durante l’evento del cantante napoletano. Sal Da Vinci ha infatti ospitato sul palco diversi grandi della musica come Renato Zero e Gigi D’Alessio, ma tra gli ospiti spuntano anche Paolo Bonolis e Stefano De Martino.

Ed è proprio di quest’ultimo che parleremo oggi, dato che la sua ospitata è stata tagliata da Mediaset. Sì, avete capito bene, non vedremo il momento in cui Stefano De Martino salirà sul palco. “La performance del conduttore però non andrà in onda su Canale 5…”, così ha rivelato Candela su Dagospia. Insomma, l’Azienda di Cologno Monzese ha trasmesso l’arrivo di tutti gli ospiti tranne di uno dei più amati dell’ultimo anno, considerato il golden boy Rai e l’erede primo di tutti i più grandi presentatori. Ma per quale motivo è stata presa questa scelta sul conduttore di Affari Tuoi?

Stefano De Martino, Candela risponde: “Ha scelto lui la censura”

Dopo la notizia di Giuseppe Candela su Stefano De Martino, il web si è scatenato chiedendosi come mai Mediaset abbia tagliato la sua performance così, senza scrupoli. Ma la risposta arriva ancora dal giornalista, che su Dagospia ha scritto che tale scelta è stata presa proprio dallo stesso De Martino, sentite perchè: “Nessuna ‘censura’…Mediaset ha acquistato il concerto ‘fatto e finito’ da VivoConcerti…L’ex di Belen non avrebbe firmato la liberatoria perché legato da un contratto in esclusiva con la Rai…“.