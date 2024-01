Stefano De Martino, tapiro d’oro da Striscia: “Storia con Alessia Marcuzzi? Falso”/ E su Belen e i tradimenti

Stefano De Martino, dopo i gossip sui tradimenti, riceve il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia da Valerio Staffelli

Sono state settimane di gossip infuocato per Stefano De Martino. Dopo le dichiarazioni della sua ex moglie Belen Rodriguez, che ha rivelato di essere stata da lui tradita molte volte, il conduttore è finito nel mirino anche per la presunta relazione extraconiugale avuta con Alessia Marcuzzi, di cui tanti si è parlato negli scorsi anni.

Alla luce di questa intricata vicenda e degli innumerevoli gossip sul conduttore, Valerio Staffelli ha raggiunto Stefano De Martino con tanto di Tapiro d’Oro alla mano, pronto a porgli una serie di domande scomode. Il comunicato di Striscia La Notizia svela in anteprima quanto accaduto durante l’incontro e le risposte di De Martino al gossip che lo ha travolto.

Stefano De Martino ha tradito Belen? La risposta del conduttore alle domande scomode di Staffelli

“Lei è un traditore seriale?” è stata la domanda fatta a bruciapelo da Valerio Staffelli a De Martino, che ha così risposto: “Quanta pazienza devo ancora avere? Io la mia l’ho già detta”. L’inviato di Striscia non si è però arreso e ha anzi incalzato: “Smentisce anche la storia con Alessia Marcuzzi?”, “Certo. – ha ammesso l’ex ballerino – So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio.” ha tuonato. Quindi ha aggiunto: “L’unico giudice della mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social”.

Il conduttore napoletano ha infine evitato la domanda più scomoda di Valerio Staffelli con una battuta ironica: “Con quante donne ha tradito Belen Rodriguez?” è il quesito pungente dell’inviato, a cui Stefano ha risposto: “La matematica non è mai stata il mio forte…”. Per De Martino si tratta del terzo Tapiro d’oro ricevuto in carriera, esclusi quelli di coppia (due con l’ex Belén e uno con il figlio Santiago).











