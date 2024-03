Stefano De Martino torna a parlare di Belen Rodriguez: come sono i rapporti oggi/ E su Sanremo 2025…

Stefano De Martino e i rapporti oggi con Belen Rodriguez

Stefano De Martino, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Messaggero, torna a parlare di Belen Rodriguez. Dopo aver formato per anni una delle coppie più belle, Belen e Stefano si sono detti ufficialmente addio. La showgirl argentina, dopo un periodo in cui è stata sola, si è tuffata nella storia con Elio Lorenzoni con cui, però, è finita. Oggi, Belen ha più volte dichiarato di essere single dedicandosi ai figli Santiago e Luna. Nessuna notizia, invece, sulla vita privata del conduttore napoletano che continua ad essere super discreto e riservato nonostante non manchino mai indiscrezioni sul suo conto.

Nel corso dell’intervista rilasciata al Messaggero, Stefano non ha parlato del proprio privata ma ha risposto ad una domanda su Belen svelando gli attuali rapporti. “Mi sono augurato che da ‘tragedia in primo piano’ si passasse alla ‘commedia in campo lungo’. A che punto siamo? Adesso siamo in zoom out, in lento allontanamento. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri“.

Stefano De Martino e il Festival di Sanremo 2025

Sulla cresta dell’onda dal punto di vista professionale, Stefano De Martino è uno dei tanti nomi accostati al Festival di Sanremo 2025 che, dopo la scelta di Amadeus di lasciare dopo cinque edizioni, non ha ancora un direttore artistico. A tal proposito, tuttavia, il conduttore napoletano ha detto:

“Ogni anno, guardando i Sanremo degli altri, mi vengono idee. Ma sono ancora molto giovane e ho troppa poca esperienza. Non potrei dirigere quella macchina. Aspetto di avere qualche capello bianco. Se mi chiamano? Se squilla il telefono rispondo cordialmente e ne sarei felice. Fino a due anni fa chi l’avrebbe mai detto che sarei stato anche solo in lizza? Sanremo è la laurea, la facoltà è la televisione: sono nel corso giusto, ma mi manca qualche esame per farcela. Chi mi piacerebbe vedere? Questioni aziendali a parte, Bonolis. Ma il mio festival 2025 del cuore è condotto da due donne: Laura Pausini e Paola Cortellesi. Sarebbe perfetto per quest’epoca“.

