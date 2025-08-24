Spunta un possibile triangolo sentimentale con al centro Stefano De Martino: presunta indiscrezione su Belen Rodriguez e reazione choc di Caroline Tronelli.
Stefano De Martino continua a primeggiare non solo nel merito della sua carriera televisiva ma anche tra rumor e retroscena di cronaca rosa. La vita privata del conduttore alimenta non poco la curiosità e l’effetto immediato è il circolo di voci e presunte verità che suo malgrado risultano difficilmente arginabili. Le ultime indiscrezioni chiamano in causa una sua storica ex fiamma, Belen Rodriguez, ma anche la sua attuale fidanzata: Caroline Tronelli. Ad aggiungere pepe alla vita sentimentale di Stefano De Martino – come racconta Gossip e Tv – ci avrebbe pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica palesando una situazione che potrebbe coincidere con il più classico dei ritorni di fiamma, di nuovo.
Stefano De Martino e Belen Rodriguez tornano insieme? Sembrerà una domanda quasi retorica con risposta negativa; dopo il matrimonio naufragato, già mesi fa avevano tentato di ricostruire la love story con un esito tutt’altro che idilliaco. Ora però, con i retroscena choc riportati da Alessandro Rosica, potremmo essere alle porte di un inatteso colpo di scena anche considerando la relazione attuale del conduttore con Caroline Tronelli.
Caroline Tronelli furiosa con Stefano De Martino e Belen Rodriguez? “Avrebbe minacciato l’argentina”, e sulla presunta gravidanza…
“Posso assicurarvi che Stefano De Martino continua a cercare Belen Rodriguez”, queste le parole di Alessandro Rosica a corredo di un articolo che sembra ipotizzare un interesse anche da parte della conduttrice argentina. “Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia”, aggiunge l’esperto di gossip: “Inoltre Caroline Tronelli avrebbe minacciato l’argentina”. Quest’ultimo fattore rende il tutto ancor più rovente dato che, oltre al presunto amore mai sopito tra De Martino e Rodriguez ci sarebbe anche la furia dell’attuale fidanzata del conduttore.
Alessandro Rosica, dopo aver palesato il retroscena, pone però un freno: “A Belen Rodriguez, Stefano De Martino non sarà mai indifferente ma innamorata è un parolone”. Dunque, se è vero che i contatti tra i due sono tutt’altro che arenati, altrettanto vero sarebbe che non si può parlare di sentimento travolgente. Come racconta Gossip e Tv, sempre l’esperto di gossip avrebbe etichettato come ‘Fake News’ la notizia secondo la quale Caroline Tronelli – fidanzata di Stefano De Martino – sarebbe incinta: “Lei vorrebbe, ma lui ha deciso di indossare sempre la precauzione più sicura…”.