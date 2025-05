Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono tornati insieme? Spuntano delle foto scioccanti direttamente dalla Costiera Amalfitana. A diffonderle è Chi Magazine che li ha beccati in comitiva con altri amici, sorridenti e felici proprio come quando erano fidanzati. Dopo averli visti di nuovo così complici, molti fan del conduttore si sono chiesti se si tratta di un ritorno di fiamma o se i due sono rimasti semplicemente in amicizia dopo tutto questo tempo.

Samantha De Grenet e il matrimonio con Luca Barbato/ “Ci siamo ritrovati dopo esserci separati”

Grazie a Chi si è scoperto che Stefano De Martino ha passato un bellissimo weekend in compagnia di alcuni amici, con i quali si è trovato al mare in Costiera Amalfitana. Tra di loro è spuntata la presenza della sua ex fidanzata Gilda Ambrosio e in una foto si vedono loro due che si abbracciano sulla barca in modo molto tenero. Nel corso degli anni, infatti, il conduttore ha mantenuto un ottimo rapporto con la ragazza e spesso si è parlato di un ripensamento rispetto alla loro relazione, anche se forse è rimasto il bene che si sono voluti durante la loro storia d’amore. Spuntano però continui dubbi su Stefano De Martino e sulla sua vita sentimentale, andiamo a scoprire di cosa si sta parlando negli ultimi giorni.

Chi è Teresanna Pugliese? Infanzia difficile tra violenze e soprusi/ Poi Uomini e Donne e l'Isola dei Famosi

Stefano De Martino fidanzato con Gilda Ambrosio? Spunta anche l’indizio di Miami

Nè Gilda Ambrosio nè Stefano De Martino hanno confermato un ritorno di fiamma, anche perchè l’ex marito di Belen Rodriguez si trova al centro del gossip praticamente ogni giorno. Infatti, poco fa si è parlato di un video virale dove si vede lui insieme ad una donna e al figlio Santiago a Miami e col senno di poi, quella ragazza somiglierebbe moltissimo a Gilda Ambrosio anche se le riprese sono avvenute solo di spalle. Che stiano tornando amici stretti?

Insomma, gli indizi su una possibile seconda “stagione” della storia tra Stefano De Martino e la bellissima Gilda sono tanti e sempre di più, anche perchè negli ultimi mesi il conduttore è stato visto con una “donna mora” più volte per le strade di Milano: sarà lei quella ragazza che tutti hanno visto insieme a lui? Intanto anche Belen Rodriguez fa un tuffo nel passato tornando con Angelo Edoardo Galvano: entrambi sono stati beccati insieme, ma non solo! L’ingegnere 34enne ha smesso di seguire tutta la famiglia della showgirl argentina dopo la lite che ha spaccato i rapporti tra lei e Cecilia.

Mauro Icardi sposa China Suarez? Reazione choc di Wanda Nara/ "Gli anelli? Me li compro da sola"