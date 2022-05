Stefano De Martino torna da Belen Rodriguez/ “Luna Marie? La sorella di Santiago e io…”

Stefano De Martino si racconta sulla reunion con Belen Rodriguez e non solo: l’intervista post-Amici 21

Si è imposto come personaggio tv divisivo al serale di Amici 21, dove ha coperto il ruolo di giudice al fianco di Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, e ora Stefano De Martino torna a raccontarsi in un’intervista inedita concessa al Corriere. Il nuovo intervento a mezzo stampa è un’occasione che l’ex allievo ballerino di Amici 9 ha per raccontarsi rispetto al nuovo ritorno di fiamma che ora lo vede protagonista con Belen Rodriguez, reduce dal ruolo di timoniera coperto a Le iene. E non solo. Perché, inoltre, De Martino -tra le altre cose- non lesina dichiarazioni neanche sulla famiglia allargata della modella e conduttrice tv argentina condivisa con Luna Marie, la secondogenita che lei ha avuto dall’amore fugace con Antonino Spinalbese lo scorso luglio 2021.

Stefano De Martino ricuce i rapporti con Emma/ "La nostra storia è stata una cosa..."

E’ ormai risaputo che per l’immaginario collettivo Belen e Stefano sono i “new Al Bano e Romina”, e a confermarlo è Stefano nell’intervento, a testimonianza del ricongiungimento con la storica moglie: «Sì sì. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro». I due vip consorti convolavano a nozze nel 2012, ma perché si sono susseguiti dei tira e molla nel rapporto tra i coniugi? «In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro».

Stefano De Martino/ "Risposare Belen Rodriguez? Un matrimonio basta e avanza"

Belen Rodriguez e Stefano De Martino prossimi al bis delle nozze?

Stefano De Martino tende ad improvvisare nel lavoro, ma si sottopone assiduamente ad un percorso di analisi dallo psicologo che lo aiuta a riscoprirsi nella vita così come nella carriera, «Tutte le settimane. Si parla tanto di salute fisica, ci prediamo cura di noi stessi il 60-70% in più rispetto a nostri genitori. Mi sembra stupido dedicare così poco tempo alla salute mentale». «Ho imparato ad auto analizzarmi – aggiunge- a capire come funziono sotto stress. Riesco a guardarmi da fuori, prima ero in balia delle emozioni. Vanno fatti dei tentativi, non è scontato trovare subito lo psicologo giusto». Il rapporto con la figlia che Belen ha avuto da Antonino, Luna Marie? «È la sorella di mio figlio (Santiago, il primogenito avuto con Belen), mi sento uno zio». Con Belen Rodriguez ha un divorzio alle spalle e ora che i due ex consorti ci riprovano, una domanda sorge spontanea: che Stefano De Martino voglia risposarsi in futuro? «Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!».

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il fidanzamento mai ufficializzato/ Lei vuole un altro figlio?













© RIPRODUZIONE RISERVATA