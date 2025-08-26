Fine delle vacanze per Stefano De Martino: com'è stato il ritorno ad Affari Tuoi

Fine delle vacanze per Stefano De Martino. Anche se l’estate non è ancora terminata, il conduttore sarebbe già rientrato al lavoro su richiesta della Rai. A quanto pare, infatti, è stato richiamato prima del previsto per registrare le nuove puntate di Affari Tuoi, che tornerà in onda su Rai 1 a inizio settembre. Secondo quanto riportato da Oggi, i vertici di Viale Mazzini sarebbero in allerta dopo il grande successo ottenuto da La Ruota della Fortuna negli ultimi mesi. Il timore è che il pubblico, ormai affezionato al game show condotto da Gerry Scotti, possa allontanarsi dal “gioco dei pacchi”.

Nella scorsa stagione televisiva, lo show targato Rai ha ha dominato gli ascolti, battendo regolarmente Canale 5 e costringendo Pier Silvio Berlusconi a correre ai ripari, posticipando il ritorno di Striscia la Notizia. Una scelta rivelatasi vincente, dato che Scotti sta ottenendo ottimi risultati, anche se non paragonabili a quelli di De Martino, che arrivava a superare il 30% di share. Resta ora da capire se il conduttore riuscirà a mantenere questi numeri anche con una concorrenza più agguerrita. Per il momento, però, a differenza dei dirigenti Rai, De Martino sembra vivere la sfida con serenità, senza l’ossessione di dover raggiungere a tutti i costi certi numeri.

L’estate di Stefano De Martino: tra amore e scandali

Sebbene sia arrivato il momento di tornare al lavoro, Stefano De Martino si è goduto una splendida estate trascorsa tra le acque del Mediterraneo insieme alla nuova fidanzata, Caroline Tronelli. Tuttavia, questa serenità è stata interrotta da un episodio spiacevole, quando alcuni hacker hanno violato la telecamera di sorveglianza dell’abitazione di Caroline, diffondendo online dei video privati della coppia. Da allora, Stefano si sta muovendo con i dovuti passi legali e, grazie agli interventi mirati, sarebbe riuscito a far rimuovere i materiali dal web.