Stefano De Martino verso il ritorno a Mediaset, ma sarà solo per una sera: il celebre conduttore ospite del concerto di Sal da Vinci

Stefano De Martino si appresta a fare ritorno a ‘casa’, almeno per una sera. Il celebre conduttore napoletano è pronto per riassaporare l’atmosfera del Biscione, con una super ospitata al concerto di Sal Da Vinci, che verrà appunto trasmesso sulla rete ammiraglia di Mediaset. Per certi versi è una vera e propria sorpresa, poiché in questi giorni sono state sotto gli occhi di tutto le tensioni tra la Rai e Mediaset e la rivalità per la sfida negli ascolti tra Affari tuoi di Stefano De Martino e la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Il round estivo sembra esserselo aggiudicato Zio Gerry e forse in casa Rai non avevano considerato l’idea di uscire sconfitti nel confronto con un format apparentemente superato. Al di là di questo, Stefano non si tira indietro dallo svolgere i suoi impegni lavorativi con professionalità e ambizione. Anche per questo motivo ha accettato l’invito di Sal Da Vinci, per cui lo rivedremo su Canale 5.

Stefano De Martino, il ritorno a Mediaset accende il dibattito, eppure si tratta solo di un’ospitata

Il possibile ritorno, seppur temporaneo, di Stefano De Martino nelle reti Mediaset sta già facendo discutere il pubblico e i fan. C’è chi spera che si tratti solo di un primo passo per il ritorno definitivo e chi invece si è ormai affezionato a vederlo scartare pacchi in Rai. Una cosa è certa: la sua ospitata nel concerto di Sal Da Vinci sarà motivo di chiacchiere e suggestioni.

Il tutto mentre si accende la rivalità tra le due reti televisive concorrenti, con la Rai che dopo aver perso il duello estivo Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna, proverà a prendersi le sue soddisfazioni nell’imminente stagione autunnale. Dove Stefano De Martino, sarà senz’altro protagonista.

