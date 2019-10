Stefano De Martino/ Una promozione inaspettata a Stasera tutto è possibile

Stefano De Martino ha stupito tutti alla conduzione di Stasera Tutto e Possibile programma dove ha preso il posto di Amadeus senza farlo rimpiangere. Dopo l’esperienza a Pequenos Gigantes il ballerino ha dimostrato di saperci fare e di meritarsi una crescita professionale importante. La Rai ha così deciso di puntare su di lui, prolungando il programma anche per i grandi ascolti. La trasmissione sarebbe dovuta terminare il 4 novembre, invece l’ultima puntata andrà in onda su Rai Due l’11 dello stesso mese. Una scelta che sorprende visto che difficilmente la tv di Stato si concede di prolungare programmi, andando a stravolgere il suo palinsesto.

Stefano De Martino, Aldo Grasso lo boccia ma il pubblico…

Le polemiche di Aldo Grasso su Stefano De Martino e Stasera tutto è possibile sono state di fatto smentite dal pubblico, pronto a seguire la trasmissione di Rai Due in massa. Il critico aveva sottolineato: “Non ho mai pensato che la televisione instupidisca il pubblico. Non l’ho mai pensato per rispetto del pubblico e continuo a non pensarlo. Di fronte a certi programmi però anche le certezze più consolidate rischiano di subire delle incrinature”. Sul Corriere della Sera il marito di Belen Rodriguez è stato letteralmente distrutto, ma a dare soddisfazioni al ballerino ci hanno pensato il pubblico prima e la Rai poi con un attestato di stima veramente molto importante.

