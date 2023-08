Stefano De Martino verso l’addio alla Rai?/ A rischio il ruolo TV: c’entra Belen Rodriguez

Stefano De Martino rischia di non riconfermarsi nella TV di casa Rai? Esplode il gossip ai danni del conduttore

Stefano De Martino rischia la bocciatura nella TV di Stato, Rai, per via della storica moglie, Belen Rodriguez. O almeno questa é la flash news di gossip del momento, che vede l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi rischiare il posto di conduttore tv al timone di programmi di successo al servizio della Rai, come il programma da lui stesso scritturato e dedicato ad un luogo di Napoli dove é cresciuto e che tiene a cuore, Bar Stella.

A quanto pare, stando alle indiscrezioni della news di gossip rosa del momento, i vertici di Viale Mazzini non vedrebbero di buon occhio gli ultimi aggiornamenti che coinvolgono il napoletano unitamente agli affari d’amore con la moglie, Belen Rodriguez.

Rai, pronta a estromettere Stefano De Martino dalla programmazione TV?

Gli ultimi pettegolezzi sulla coppia vip vedrebbero, in particolare, Belen Rodriguez vicina ad un nuovo amore nip, un imprenditore attivo nel mondo dei motori non noto nel mondo dello showbiz, Elio Lorenzoni. Ma non solo. La showgirl sarebbe in crisi con Stefano per effetto di un tradimento, l’ennesimo, subito dal marito, tanto che i due consorti e genitori del figlio primogenito Santiago potrebbero essere prossimi al divorzio. Tutti particolari del gossip da prendersi con le dovute pinze e per cui i vertici aziendali Rai potrebbero aver storto il naso, rivalutando negativamente la scelta della posizione di notevole importanza coperta da Stefano De Martino, in qualità di conduttore e volto TV di spicco per l’azienda televisiva.

Che Stefano De Martino rischi di non riconfermarsi nei palinsesti della TV di Stato, come si apprende dal gossip esploso online e ripreso da Mondo TV 24, non si direbbe un’ipotesi azzardata. Questo, mentre sarebbe prevista all’orizzonte la selezione di un erede alla successione di Mara Venier, nel ruolo di timoniere di Domenica in…

