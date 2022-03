Stefano De Martino via dalla Rai: torna a Mediaset/ Non solo Amici: altri progetti…

Stefano De Martino torna ad Amici: da Rai a Mediaset

Stefano De Martino decide di tornare alle origini, e quindi di prestarsi nuovamente al servizio dell’intrattenimento targato Mediaset, prendendo al contempo un’altra decisione importante per la sua carriera artistica. Secondo le ultime indiscrezioni in circolo sul conto dell’ex consorte di Belen Rodriguez, infatti, unitamente al rientro nell’azienda televisiva di Piersilvio Berlusconi, Stefano decide di lasciare l’azienda Rai, che lo ha reso protagonista del piccolo schermo negli ultimi anni, in primis con il ruolo di timoniere a Made in Sud, programma che lui ha condotto dal 2019. E mentre si prevedono le nuove registrazioni del format comico in questione, giunge inoltre l’indiscrezione, rilanciata da Davide Maggio, che a quanto pare De Martino non tornerà alla conduzione del format, quindi non prenderà parte alle annesse riprese in arrivo, questo per l’impegno preso con la sua mentore, Maria De Filippi.

Nel dettaglio l’ex ballerino di Amici 9 decide di accettare una nuova proposta di collaborazione con Mediaset, che lo vedrebbe tornare in tv al fianco di Queen Mary, per un ritorno nel ruolo di giudice al serale del talent show che lo ha reso popolare agli occhi dei telespettatori in Italia. Il primo appuntamento del serale di Amici 21 in corso, intanto, è previsto per il prossimo 19 marzo 2022, pochi giorni dopo la data della finale del Grande fratello vip 6 in corso, ovvero il 14 marzo 2022. Stefano, già giudice ad Amici 20 in un trio d’eccezione con Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino dei The Kolors, potrà quindi bissare il ruolo di giudice d’eccezione, per lo show di Canale 5. Al timone di Made in Sud, al posto di Stefano potrebbe subentrare – tra le ipotesi più quotate – l’ex Amici, Lorella Boccia, o l’ex Tale e quale show, Flora Canto. Al fianco di Martino, per il medesimo ruolo giudice, nella giuria del serale del talent (dove intanto Gio viene accolto nel team Rudy Zerbi e LDA e Christan minaccia il ritiro, ndr), potrebbe inoltre riconfermarsi per il secondo anno di fila Emanuele Filiberto di Savoia. “Di nuovo ad Amici? Solo se ci sei tu con me”, ha chiosato il Principe in uno sketch registrato con De Martino, a Stasera tutto è possibile, format Rai condotto da Stefano. Un dettaglio che fa da indizio inequivocabile che i due possano presto rientrare al serale di Amici.

A quanto pare, oltre l’impegno convenuto per il suo ritorno al serale di Amici 21 in corso, Stefano De Martino ha optato anche, seppur a malincuore, per un addio generale a casa Rai, in vista di un altro progetto tv in cantiere per lui. Si parla infatti, come riportato da Davide Maggio, di un programma Mediaset pensato ad hoc per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, che potrebbe rivelarsi una novità nei palinsesti tv di casa Mediaset, sotto la produzione della regina di ascolti tv, Queen Mary. Una novità, i cui dettagli al momento restano “top secret”.

Nel caso in cui Stefano De Martino si confermasse al timone di un nuovo programma Mediaset, di sicuro quest’ultimo renderebbe felici i fedeli sostenitori che per lui si sarebbero auspicati un grande ritorno all’azienda che lo ha reso celebre, di Piersilvio Berlusconi. Staremo a vedere, quindi, cosa riserverà il destino al campano.



