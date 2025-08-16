Stefano De Martino e Caroline Tronelli, il video privato continua a far discutere: tutte le ipotesi

In questi giorni, non si fa che parlare del video privato di Stefano De Martino e della sua nuova compagna Caroline Tronelli, diventato un vero caso. Ma cosa è successo esattamente? Tutto ha avuto inizio dalle telecamere di sorveglianza montate nella casa di lei che hanno registrato momenti personali e quotidiani della coppia. Quelle immagini, che sarebbero dovute rimanere ovviamente riservate, sono state sottratte da ignoti hacker e diffuse in rete. Nel giro di poche ore, quindi, hanno iniziato a circolare su siti stranieri e successivamente nelle chat di WhatsApp e Telegram, esponendo quindi l’intimità della coppia.

Al che, è nata l’ipotesi che dietro la vicenda non ci sia un semplice hacker ma una vera e propria talpa, ovvero qualcuno vicino alla coppia con la possibilità di conoscere da vicino le loro abitudini o di accedere direttamente al sistema di sicurezza. L’idea di un tradimento interno ha quindi scatenato ancora di più il gossip e acceso numerose speculazioni, che però non sono state assolutamente confermate dai diretti interessati.

Stefano De Martino vittima di una “talpa”? Cos’è successo

Nel frattempo, Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno deciso di non esporsi pubblicamente, evitando interviste e commenti sui social e scegliendo di proteggere la loro vita privata affidandosi agli avvocati e alle autorità competenti. Per questo motivo i due si sono rivolti subito ai loro legali con l’obiettivo di fare chiarezza e denunciare quanto accaduto. Sul web, poi, non sono mancati i messaggi di solidarietà nei confronti del conduttore di Affari Tuoi. Al contrario di quanto si era vociferato, inoltre, la Rai non avrebbe avuto nulla da ridire sulla sua vita privata e non intende prendere provvedimenti nei suoi confronti.