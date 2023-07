Stefano De Martino vola via da Belen e lascia l’Italia: è finita?/ Viaggio per due dopo lo scoop sulla crisi

Stefano De Martino lascia l’Italia dopo giorni di gossip per la crisi con Belen

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono ormai da settimane nel mirino dei paparazzi. Le voci di crisi che si ricorrono ormai da giorni appaiono confermare dagli ultimi avvistamenti e da alcune mosse social dei due conduttori. Prima la scomparsa di foto e video da Instagram, poi la paparazzata di Belen con Elio Lorenzoni, sua presunta nuova fiamma. Di fronte a queste immagini e all’inseguimento dei paparazzi, Belen avrebbe deciso di lasciare la sua abitazione a Milano, trasferendosi in un hotel di lusso. E Stefano? A dare suo notizie è proprio il conduttore che, a quanto pare, ha deciso di lasciare l’Italia per qualche giorno, anche nella speranza che si calmino le acque.

Stefano De Martino è volato via da sua moglie Belen. Il conduttore ha pubblicato su Instagram uno scatto da un aereo e solo qualche ora dopo ha fatto capire dove fosse. Con uno scatto di due biglietti per Disneyland Stefano ha infatti rivelato di essere in Francia e, quasi certamente, insieme a suo figlio Santiago. Il conduttore di Rai 2 ha deciso dunque di allontanarsi dal caos di questi giorni per dedicarsi a suo figlio, regalandogli una giornata nel celebre parco divertimenti.

Stefano ha lasciato l’Italia non senza un indizio del suo attuale stato d’animo. De Martino, come fa notare l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha infatti lasciato un eloquente like sotto uno degli ultimi post dei Pinguini Tattici Nucleari, che recita: “In autogrill direzione Firenze, dove suoniamo domani, ci fermiamo per una piccola pausa pipì. Nel bagno leggo questa frase, a me molto cara. Penso sia una delle cose più romantiche che ci si possa dire alla fine di una relazione: lasciami come vorresti ritrovarmi. Anche se non ci vogliamo più bene, non distruggermi. Non ci si deve ferire per forza. Non è la prima volta che leggo queste parole, ma mi emozionano sempre, per quanto sia cosciente che non sarà un cesso ad insegnare agli stronzi come si ama davvero. Però che vi devo dire, sotto sotto un po’ ci spero.”

