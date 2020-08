“Stefano de Martino vuole tornare con Belen Rodriguez”/ Su Chi le “manovre” per…

“Stefano de Martino vuole tornare con Belen Rodriguez“, queste sono le parole che un presunto amico del ballerino avrebbe rivelato in queste ore sottolineando il fatto che proprio il napoletano sta facendo di tutto per tornare dalla moglie e ricomporre, ancora una volta, la loro famiglia con il piccolo Santiago. Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno di fiamma tra i due e di una maretta e uno scontro ormai dimenticato, ma è davvero così che andrà a finire? Proprio il settimanale di Alfonso Signorini, da sempre molto vicino al clan Rodriguez, ha svelato che sarebbero in corso delle manovre da parte di Stefano de Martino per tornare di nuovo insieme alla moglie nonché madre di suo figlio. In queste settimane è rimasto solo e ha fatto le sue vacanze sempre al largo (o quasi) per riflettere e cercare risposte, che siano proprio quelle relative al ritorno con la moglie quelle che ha trovato?

STEFANO DE MARTINO VUOLE TORNARE CON BELEN RODRIGUEZ?

Sul settimanale Chi si legge: “Da un lato, Belen ‘ha congelato’ dopo due soli weekend Gianmaria Antinolfi, corso a piangere dalla sua ex Mariela, e ha rifilato un due di picche al sex symbol dell’estate, l’attore e modello Michele Morrone. Dall’altro lato, De Martino non ha avuto nessun ritorno di fiamma con Emma Marrone ma le sta provando tutte per tornare con la ex moglie. Dinanzi a lui, però, c’è un muro insuperabile. Un muro su cui Belen ha scritto: ‘Nessun perdono'”. Anche questa volta alla fine l’argentina perdonerà il marito per il bene della sua famiglia oppure questa volta si è rotto davvero qualcosa tra loro?



